«Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο», δήλωσε εμφατικά ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αναφερόμενος στην κλιμάκωση της σύγκρουσης μεταξύ Ιράν και Ισραήλ.

Ειδικότερα, με το ακροατήριό του να φωνάζει το σύνθημα «κατάρα στο Ισραήλ», ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν χαρακτήρισε «νόμιμη την αυτοάμυνα του Ιράν έναντι της κρατικής τρομοκρατίας του Ισραήλ», όπως είπε, υποστηρίζοντας ότι «ο Νετανιάχου έχει ξεπεράσει προ πολλού τον σκληρό Χίτλερ στο έγκλημα της γενοκτονίας».

Μιλώντας στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ), ο Τούρκος πρόεδρος είπε ότι «το Ισραήλ συνεχίζει την πολιτική κατοχής και σφαγής στην Παλαιστίνη», υποστηρίζοντας ότι «οι πιο φρικτές φωτογραφίες και βίντεο του Β' Παγκοσμίου Πολέμου είναι πολύ αθώα σε σύγκριση με τις εικόνες που έρχονται σήμερα από τη Γάζα. Κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος στην Ευρώπη, δεν υπήρξαν εικόνες τόσο φρικτές, τόσο οδυνηρές, τόσο απάνθρωπες, τόσο ανήθικες, όσο αυτές που βλέπουμε στη Γάζα».

Αναφερόμενος στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε:«Ελπίζουμε ότι αργά ή γρήγορα θα παραπεμφθεί σε διεθνή ανεξάρτητο δικαστήριο, θα αντιμετωπίσει όλα όσα έχει κάνει και θα λογοδοτήσει για τα εγκλήματα και τις σφαγές που έχει διαπράξει σε αυτόν τον κόσμο, χωρίς να περιμένει την άλλη ζωή».

«Η αυτοάμυνα του Ιράν απέναντι σε αυτή τη ληστρική συμπεριφορά του Ισραήλ, απέναντι σε αυτό το κρατικό τρομοκρατικό καθεστώς, είναι απόλυτα φυσικό, νόμιμο και θεμιτό δικαίωμα», υπογράμμισε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν λέγοντας ότι «το Ιράν έχει δεχτεί μια ξεκάθαρη επίθεση από μια χώρα που δεν αναγνωρίζει το δίκαιο, δεν αναγνωρίζει τους κανόνες, δεν έχει αρχές», την ώρα που συνεχίζονταν οι διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά.

«Επαναλαμβάνω: Η σιωπή απέναντι σε αυτή την επιθετικότητα, αυτή την αδιαφορία για τους κανόνες, αυτή την κρατική τρομοκρατία και ληστεία, σημαίνει ότι αποδέχεστε ό,τι συμβαίνει. Όχι μόνο όσοι στηρίζουν το θράσος του Ισραήλ, αλλά και όσοι παραμένουν σιωπηλοί, έχουν στα χέρια και στο κούτελό τους το αίμα των δολοφονημένων αμάχων, των βρεφών και των παιδιών, και αυτό το αίμα δεν ποτέ δεν θα ξεπλυθεί», δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος.

Ο ίδιος σημείωσε, επίσης, ότι η Τουρκία κάνει και θα συνεχίσει να κάνει ό,τι μπορεί «για να σταματήσει αυτή η απάνθρωπη επιθετικότητα τόσο στη Γάζα όσο και στη Συρία, το Λίβανο, την Υεμένη και τη γειτονική μας χώρα, το Ιράν».

Ο Ταγίπ Ερντογάν είπε επίσης ότι η Τουρκία προετοιμάζεται για κάθε είδους αρνητική εξέλιξη, για κάθε σενάριο και προσέθεσε: «Πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους ότι δεν διευθύνουμε μπακάλικο. Κυβερνάμε μία από τις μεγαλύτερες χώρες του κόσμου, την Τουρκική Δημοκρατία. Η εμπειρία μας ως κράτους, το ιστορικό μας βάθος, η συσσωρευμένη εμπειρία μας ως έθνους επί αιώνες αποτελούν το ισχυρότερο σημείο αναφοράς μας στη διαχείριση αυτής της διαδικασίας».

«Δεν δίνουμε σημασία στις προκλήσεις όσων μέχρι χθες έκαναν εθελοντικά τον συνήγορο του Ισραήλ και χωρίς αιδώ και αναστολή αποκαλούσαν τη Χαμάς τρομοκρατική οργάνωση. Όσοι με επέκριναν ανελέητα για την ομιλία μου κατά την έναρξη της κοινοβουλευτικής περιόδου, επειδή εφιστούσα την προσοχή στην αυξανόμενη επιθετικότητα του Ισραήλ, σήμερα δεν δικαιούνται να μας δίνουν συμβουλές και να αμφισβητούν την ευαισθησία μας, αλλά, αν τους έχει απομείνει έστω και ελάχιστος αυτοσεβασμός, πρέπει να παραδεχτούν τα λάθη τους και να ζητήσουν συγγνώμη», συμπλήρωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Επισήμανε επίσης ότι από τις 13 Ιουνίου, που ξεκίνησε η σύγκρουση του Ισραήλ με το Ιράν, ο ίδιος βρίσκεται σε έντονη διπλωματική δραστηριότητα, υπενθυμίζοντας ότι συνομίλησε δύο φορές με τους προέδρους των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ και του Ιράν Μασούντ Πεζέσκιαν, καθώς και με ηγέτες της περιοχής μας, αλλά και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

Τόνισε ότι η Τουρκία μπορεί να συνομιλήσει με το Ιράν και καταβάλλει προσπάθειες για να επιλυθεί το ζήτημα των πυρηνικών του Ιράν με διπλωματικά μέσα. «Και σήμερα, κάνουμε ό,τι μπορούμε για να σιγήσουν τα όπλα και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Είμαστε απόλυτα προσηλωμένοι στην προάσπιση των συμφερόντων, της ειρήνης, της ενότητας και της ασφάλειας της Τουρκίας», δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος, υποστηρίζοντας ότι εγγύηση για' αυτό είναι η κυβερνώσα «Λαϊκή Συμμαχία» του ΑΚΡ με το το Κόμμα Εθνικιστικής Δράσης (ΜΗΡ).

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, ο Ταγίπ Ερντογάν υποστήριξε ότι η Τουρκία δεν εποφθαλμιά τα εδάφη κανενός και δεν ενδιαφέρεται για τους θησαυρούς που βρίσκονται πάνω ή κάτω από τη γη κανενός. «Θα ήθελα να τονίσω ότι αγωνιζόμαστε με όλη μας την ειλικρίνεια για την ειρήνη, αλλά σε κάθε επίθεση εναντίον μας, δίνουμε στον επιτιθέμενο την απάντηση που του αξίζει, σύμφωνα με την κληρονομιά που έχουμε πάρει από την ιστορία και τους προγόνους μας […] Το έθνος γνωρίζει πώς η "Λαϊκή Συμμαχία" θα διατηρήσει την Τουρκία σε ειρήνη και ασφάλεια μέσα σε αυτόν τον κύκλο φωτιάς […] Θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να αποτρέψουμε και να προλάβουμε μια μεγάλη καταστροφή που θα μπορούσε να επηρεάσει όλους. Ωστόσο, κάθε επίθεση εναντίον της Τουρκίας, είτε από μέσα είτε από έξω, θα βρει μπροστά της τον λαό μας», κατέληξε ο Τούρκος πρόεδρος.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προβλήθηκε στην αίθουσα βίντεο με τα επιτεύγματα της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας.

Υπενθυμίζεται ότι με αγωνία ο πλανήτης αναμένει την επόμενη κίνηση του Αμερικανού προέδρου και αν ο Ντόναλντ Τραμπ θα κάνει το βήμα να εμπλέξει τις ΗΠΑ στη σφοδρή σύγκρουση μεταξύ του Ισραήλ και του Ιράν με διπλό στόχο, αφενός να αναγκάσει το Ιράν να διακόψει το πυρηνικό του πρόγραμμα, αφετέρου να αποσταθεροποιηθεί το καθεστώς της Τεχεράνης.

