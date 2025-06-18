Λογαριασμός
Συναγερμός στην Ινδονησία: Πτήσεις ακυρώθηκαν έπειτα από την έκρηξη ηφαιστείου - Απομακρύνθηκαν κάτοικοι (Βίντεο)

Το ηφαίστειο Λεβοτόμπι Λάκι-Λάκι, που βρίσκεται στην επαρχία ανατολική Νούσα Τενγκάρα, εξερράγη χθες, Τρίτη, εκτοξεύοντας τέφρα σε ύψος 11 χιλιομέτρων

Indonesia Volcano

Τουλάχιστον 20 πτήσεις προς και από το νησιωτικό θέρετρο Μπαλί στην Ινδονησία ακυρώθηκαν ή καθυστέρησαν και τρία αεροδρόμια στην επαρχία ανατολική Νούσα Τενγκάρα έκλεισαν λόγω της έκρηξης του ηφαιστείου Λεβοτόμπι Λάκι-Λάκι, δήλωσαν σήμερα αξιωματούχοι

Το ηφαίστειο Λεβοτόμπι Λάκι-Λάκι, που βρίσκεται στην επαρχία ανατολική Νούσα Τενγκάρα, εξερράγη χθες, Τρίτη, εκτοξεύοντας τέφρα σε ύψος 11 χιλιομέτρων και αναγκάζοντας την ηφαιστειολογική υπηρεσία της χώρας να ανεβάσει το επίπεδο συναγερμού στην ανώτατη βαθμίδα.

Εξερράγη και πάλι σήμερα το πρωί, σχηματίζοντας ένα σύννεφο τέφρας ύψους ενός χιλιομέτρου, ανέφερε η υπηρεσία σε μια ανακοίνωση. Τουλάχιστον 26 διεθνείς και εσωτερικές πτήσεις ακυρώθηκαν ή καθυστέρησαν, ανέφερε το υπουργείο Μεταφορών της Ινδονησίας σε μια ανακοίνωση, επηρεάζοντας περισσότερους από 14.000 επιβάτες.

Αυτές περιελάμβαναν τουλάχιστον 14 πτήσεις από την Ινδία, τη Σιγκαπούρη και την Αυστραλία προς το Μπαλί, σύμφωνα με τον ιστότοπο του διεθνούς αεροδρομίου του Μπαλί.

Η Singapore Airlines ακύρωσε τέσσερις πτήσεις από το αεροδρόμιο Ντενπασάρ του Μπαλί στη Σιγκαπούρη, και η χαμηλού κόστους θυγατρική της Scoot ακύρωσε πτήσεις προς το Μπαλί και το γειτονικό νησί Λόμποκ, ανέφερε η αεροπορική εταιρία.

Η JetStar, εταιρία χαμηλού κόστους της Qantas, ακύρωσε αρκετές πρωινές πτήσεις προς το Μπαλί από την Αυστραλία και αναμένει καθυστερήσεις σε απογευματινές πτήσεις. "Η πρόγνωση είναι πως το σύννεφο τέφρας αναμένεται να καθαρίσει μέχρι αργότερα απόψε", ανέφερε η JetStar σε μεσημεριανό ταξιδιωτικό ενημερωτικό δελτίο.

Πτήσεις της AirAsia Malaysia και της AirAsia Indonesia προς και από το Μπαλί, το Λόμποκ και το Λαμπουάν Μπάχο επίσης ακυρώθηκαν ή αναπρογραμματίστηκαν, ανέφερε σε μια ανακοίνωση η εταιρία. Η κυβέρνηση έκλεισε τρία αεροδρόμια στην επαρχία Ανατολική Νούσα Τενγκάρα , περιλαμβανομένου του Φρανσίσκους Ξαβέριους Σέντα στο Μαουμέρε, από σήμερα και μέχρι και αύριο, καθώς έθεσε σε προτεραιότητα την ασφάλεια των επιβατών, ανέφερε το υπουργείο Μεταφορών.

Η έκρηξη ανάγκασε επίσης τις τοπικές αρχές να απομακρύνουν δεκάδες κατοίκους που ζουν σε δύο χωριά κοντά στο ηφαίστειο, δήλωσε ο Αβί Χαλάν, αξιωματούχος της τοπικής υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών.

«Δρόμοι στα δύο χωριά γέμισαν με πυκνή τέφρα, χαλίκι και άμμο», είπε, προσθέτοντας πως δεν έχουν αναφερθεί απώλειες. Η προηγούμενη φορά που είχε εκραγεί το ηφαίστειο ήταν τον Μάιο.

Πηγή: Skai.gr, Reuters, AFP

TAGS: Ινδονησία ηφαίστειο Έκρηξη
