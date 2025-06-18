Τουλάχιστον 20 πτήσεις προς και από το νησιωτικό θέρετρο Μπαλί στην Ινδονησία ακυρώθηκαν ή καθυστέρησαν και τρία αεροδρόμια στην επαρχία ανατολική Νούσα Τενγκάρα έκλεισαν λόγω της έκρηξης του ηφαιστείου Λεβοτόμπι Λάκι-Λάκι, δήλωσαν σήμερα αξιωματούχοι

Το ηφαίστειο Λεβοτόμπι Λάκι-Λάκι, που βρίσκεται στην επαρχία ανατολική Νούσα Τενγκάρα, εξερράγη χθες, Τρίτη, εκτοξεύοντας τέφρα σε ύψος 11 χιλιομέτρων και αναγκάζοντας την ηφαιστειολογική υπηρεσία της χώρας να ανεβάσει το επίπεδο συναγερμού στην ανώτατη βαθμίδα.

Bali flights cancelled after Indonesia volcano eruption.



Mount Lewotobi Laki-Laki, a 1,703-metre (5,587-foot) twin-peaked volcano on the tourist island of Flores, erupted on Tuesday, with authorities raising its alert status to the highest level.https://t.co/RQQ2rlwPYX pic.twitter.com/Y9Hg81xWrb — AFP News Agency (@AFP) June 18, 2025

Εξερράγη και πάλι σήμερα το πρωί, σχηματίζοντας ένα σύννεφο τέφρας ύψους ενός χιλιομέτρου, ανέφερε η υπηρεσία σε μια ανακοίνωση. Τουλάχιστον 26 διεθνείς και εσωτερικές πτήσεις ακυρώθηκαν ή καθυστέρησαν, ανέφερε το υπουργείο Μεταφορών της Ινδονησίας σε μια ανακοίνωση, επηρεάζοντας περισσότερους από 14.000 επιβάτες.

Watch as Indonesia’s Mount Lewotobi Laki-Laki erupts, sending an ash plume over 10 km into the sky and covering roads and residential areas in dust. Several flights were cancelled, including those to the resort island of Bali, and the airport in Maumere, East Nusa Tenggara… pic.twitter.com/CfSB1tYcnk — Al Jazeera English (@AJEnglish) June 18, 2025

Αυτές περιελάμβαναν τουλάχιστον 14 πτήσεις από την Ινδία, τη Σιγκαπούρη και την Αυστραλία προς το Μπαλί, σύμφωνα με τον ιστότοπο του διεθνούς αεροδρομίου του Μπαλί.

Η Singapore Airlines ακύρωσε τέσσερις πτήσεις από το αεροδρόμιο Ντενπασάρ του Μπαλί στη Σιγκαπούρη, και η χαμηλού κόστους θυγατρική της Scoot ακύρωσε πτήσεις προς το Μπαλί και το γειτονικό νησί Λόμποκ, ανέφερε η αεροπορική εταιρία.

Η JetStar, εταιρία χαμηλού κόστους της Qantas, ακύρωσε αρκετές πρωινές πτήσεις προς το Μπαλί από την Αυστραλία και αναμένει καθυστερήσεις σε απογευματινές πτήσεις. "Η πρόγνωση είναι πως το σύννεφο τέφρας αναμένεται να καθαρίσει μέχρι αργότερα απόψε", ανέφερε η JetStar σε μεσημεριανό ταξιδιωτικό ενημερωτικό δελτίο.

Πτήσεις της AirAsia Malaysia και της AirAsia Indonesia προς και από το Μπαλί, το Λόμποκ και το Λαμπουάν Μπάχο επίσης ακυρώθηκαν ή αναπρογραμματίστηκαν, ανέφερε σε μια ανακοίνωση η εταιρία. Η κυβέρνηση έκλεισε τρία αεροδρόμια στην επαρχία Ανατολική Νούσα Τενγκάρα , περιλαμβανομένου του Φρανσίσκους Ξαβέριους Σέντα στο Μαουμέρε, από σήμερα και μέχρι και αύριο, καθώς έθεσε σε προτεραιότητα την ασφάλεια των επιβατών, ανέφερε το υπουργείο Μεταφορών.

Η έκρηξη ανάγκασε επίσης τις τοπικές αρχές να απομακρύνουν δεκάδες κατοίκους που ζουν σε δύο χωριά κοντά στο ηφαίστειο, δήλωσε ο Αβί Χαλάν, αξιωματούχος της τοπικής υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών.

«Δρόμοι στα δύο χωριά γέμισαν με πυκνή τέφρα, χαλίκι και άμμο», είπε, προσθέτοντας πως δεν έχουν αναφερθεί απώλειες. Η προηγούμενη φορά που είχε εκραγεί το ηφαίστειο ήταν τον Μάιο.

Πηγή: Skai.gr, Reuters, AFP

