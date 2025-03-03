Ο εκπρόσωπος της παλαιστινιακής ένοπλης οργάνωσης της Χαμάς, Οσάμα Χαμντάν δήλωσε σήμερα ότι το Ισραήλ προσπαθεί να οπισθοδρομήσει τη διαδικασία κατάπαυσης του πυρός, μέσω του αιτήματος για την παράταση της πρώτης φάσης της συμφωνίας εκεχειρίας στη Γάζα.

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε χθες ότι υιοθέτησε μία πρόταση του απεσταλμένου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, για μία προσωρινή κατάπαυση του πυρός στη Γάζα για τις περιόδους των εορτασμών του Ραμαζανιού, αλλά και του Εβραϊκού Πάσχα, λίγες ώρες αφού είχε εκπνεύσει η πρώτη φάση της συμφωνίας εκεχειρίας.

“Η δύναμη κατοχής πιέζει για την επιστροφή των πραγμάτων στο πρώτο στάδιο, αλλά και για την αναίρεση της συμφωνίας, μέσω των εναλλακτικών που προτείνει”, ανέφερε ο Χαμντάν σε μία τηλεοπτική δήλωσή του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

