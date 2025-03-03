Νεκρός στις Σέρρες εντοπίστηκε ο 77χρονος αγνοούμενος από Καβάλα

Νεκρός εντοπίστηκε, στον Προφήτη Ηλία του Δήμου Αμφίπολης Σερρών, ο 77χρονος από τη Λυδία Καβάλας, ο οποίος αγνοούνταν από τις 27 Φεβρουαρίου.

Η σύζυγος του είχε δηλώσει στην Αστυνομία ότι είχε φύγει από το σπίτι με το αυτοκίνητο του, δεν επέστρεψε και αναζητούνταν, ενώ είχε εκδοθεί και silver alert από τη Γραμμή Ζωής.

Σήμερα το πρωί διερχόμενος είδε ένα αυτοκίνητο σε γκρεμό βάθους 20 μέτρων με έναν άνθρωπο στο εσωτερικό του.

Ενημέρωσε την Αστυνομία και στο σημείο έσπευσε δύναμη της Πυροσβεστικής η οποία ανέσυρε τη σορό και διαπιστώθηκε ότι ανήκει στον εν λόγω αγνοούμενο.

Οι έρευνες για την υπόθεση είναι σε εξέλιξη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

