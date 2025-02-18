Ο πρόεδρος της Αιγύπτου θα μεταβεί στο Ριάντ για συζητήσεις σχετικά με το αραβικό σχέδιο για τη Γάζα

Ο πρόεδρος της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι αναμένεται να μεταβεί στο Ριάντ την Πέμπτη για συζητήσεις σχετικά με το αραβικό σχέδιο για τη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσαν δύο αιγυπτιακές πηγές ασφαλείας σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Τα αραβικά κράτη αναμένεται να συζητήσουν ένα μεταπολεμικό σχέδιο για την ανοικοδόμηση της Γάζας, ενδεχομένως για να αντικρούσουν την πρόταση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την ανάπλαση της Γάζας υπό αμερικανικό έλεγχο.

