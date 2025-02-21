Εκλογές στη Γερμανία: Την Πέμπτη το βράδυ πραγματοποιήθηκε η τελευταία μεγάλη τηλεοπτική μονομαχία με εκπροσώπους όλων των κομμάτων της Βουλής

Την Πέμπτη το βράδυ πραγματοποιήθηκε η τελευταία μεγάλη τηλεοπτική μονομαχία με εκπροσώπους όλων των κομμάτων της Βουλής, αλλά χωρίς τους Σολτς, Μερτςκαι Χάμπεκ.

Στον «Τελικό Γύρο» όπως τον ονόμασε το ZDF συμμετείχαν ο Γενικός Γραμματέας της CDU Κάρστεν Λινεμαν, ο Γενικός Γραμματέας του SPD Ματίας Μιρς, η Υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ των Πρασίνων, ο αρχηγός του FDP Κρίστιαν Λίντνερ, η Αλίς Βάιντελ της AfD, ο Γιαν φαν Άκεν από την Die Linke, o Αλεξάντερ Nτομπρίντ από την βαυαρική CDU και η eπικεφαλής της BSW Σάρα Βάγκενκνεχτ.

Ήταν ένας «τηλεοπτικός μαραθώνιος» με ασυνήθιστα μεγάλη ένταση, που σε ορισμένα σημεία πήρε χαοτικές διαστάσεις, με κάποιους από τους μετέχοντες να μιλούν ο ένας πάνω στον άλλο και τους δημοσιογράφους να προσπαθούν να παίξουν το ρόλο του διαιτητή.

«Αυτή τη φορά, η τηλεοπτική προεκλογική εκστρατεία ήταν πιο έντονη από ποτέ», λέει η πολιτική επιστήμονας Σαμπίνε Κροπ από το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου. Δεδομένου ότι οι εκπομπές σαν την χθεσινή διήρκεσαν πολύ - έως και δύο ώρες - οι ψηφοφόροι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν και για τα προσωπικά χαρακτηριστικά των υποψηφίων. «Όπως η αξιοπιστία, η ηγετική ικανότητα, η σταθερότητα. Ή επίσης για την προσωπική και συμπαθή ή μη συμπαθή συμπεριφορά τους».

