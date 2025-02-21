Δεν κάνουν ταξίδια οι Ιάπωνες - Μόλις το 17% έχει διαβατήριο

Μόλις 1 στους 6 Ιάπωνες έχει διαβατήριο σε ισχύ, σύμφωνα με τα δεδομένα που δημοσιοποίησε η κυβέρνηση, παρόλο που ο αριθμός των Ιαπώνων που ταξιδεύουν στο εξωτερικό αυξάνεται αργά, πλησιάζοντας τα προ της Covid επίπεδα.

Τον Δεκέμβριο του 2024, υπήρχαν 21,6 εκατ. ιαπωνικά διαβατήρια που ήταν σε ισχύ, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 17% του συνολικού πληθυσμού, όπως ανακοίνωσε χθες το υπουργείο Εξωτερικών. Πριν από την πανδημία της Covid-19, περίπου το 25% των Ιαπώνων είχαν διαβατήριο.

Παρόλα ταύτα, τα ταξίδια από την Ιαπωνία στο εξωτερικό αυξάνονται σταδιακά μετά τα μέτρα καραντίνας και το κλείσιμο των συνόρων λόγω της πανδημίας, σύμφωνα με το υπουργείο. Ωστόσο, η εξασθένιση του γεν, που έχει χάσει το ένα τρίτο της αξίας τους τα πέντε τελευταία έτη, και ο πληθωρισμός είναι αποθαρρυντικοί παράγοντες για τους Ιάπωνες ταξιδιώτες, που προτιμούν τις μετακινήσεις στο εσωτερικό της χώρας, σύμφωνα με αναλυτές.

Τα νέα δεδομένα γίνονται γνωστά ενώ το αρχιπέλαγος υποδέχεται αριθμό ρεκόρ ξένων τουριστών, με 36,8 εκατ. επισκέψεις να καταγράφονται το 2024.

Ο αριθμός των Ιαπώνων που ταξίδεψαν στο εξωτερικό αυξήθηκε σημαντικά στα τέλη των δεκαετιών του 1980 και του 1990, με πάνω από 10 εκατ. Ιάπωνες να έχουν ταξιδέψει εκτός των συνόρων της χώρας τους. Στα τέλη της δεκαετίας του 2010, πριν από το ξέσπασμα της πανδημίας, ο αριθμός αυξήθηκε στα 20 εκατομμύρια.

Το 2025, περίπου 14,1 εκατ. Ιάπωνες αναμένεται να ταξιδέψουν στο εξωτερικό, σύμφωνα με το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό πρακτορείο της Ιαπωνίας JTB.

Το ιαπωνικό διαβατήριο θεωρείται το δεύτερο πιο ισχυρό στον κόσμο μετά από αυτό της Σιγκαπούρης, καθώς επιτρέπει την είσοδο χωρίς βίζα σε 190 χώρες, σύμφωνα με τον δείκτη Henley Passport για το 2024.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

