Ερντογάν: Η Γάζα θα ανήκει στους κατοίκους της

Σε νέες δηλώσεις υπέρ των Παλαιστινίων και κατά του σχεδίου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για απομάκρυνσή τους από τη Γάζα προέβη από το Πακιστάν ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Μιλώντας στο Επιχειρηματικό Φόρουμ Πακιστάν - Τουρκίας, στο Ισλαμαμπάντ, ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε: «Η Γάζα ανήκει στους αδελφούς μας από τη Γάζα και Θεού θέλοντος έτσι θα παραμείνει για πάντα.

Τα εδάφη της πατρίδας για τα οποία οι Παλαιστίνιοι θυσίασαν δεκάδες χιλιάδες παιδιά τους δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης.

Πιστεύω ειλικρινά ότι η ανθρωπότητα, ιδιαίτερα ο αραβικός και ισλαμικός κόσμος, δεν θα αφήσει τους κατοίκους της Γάζας μόνους και απροστάτευτους σε αυτή την κρίσιμη διαδικασία. Θα συνεχίσουμε να κάνουμε το καθήκον μας σε κάθε τομέα για να αποτρέψουμε μια νέα Νάκμπα».

Στο Παλαιστινιακό αναφέρθηκε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και νωρίτερα, σε κοινή συνέντευξη που παραχώρησε με τον πρωθυπουργό του Πακιστάν Σαχμπάζ Σαρίφ.

«Μαζί με το Πακιστάν, προσπαθούμε να παράσχουμε την απαραίτητη υποστήριξη στη δίκαιη υπόθεση των Παλαιστινίων αδελφών μας στα Ηνωμένα Έθνη, στον Οργανισμό Ισλαμικής Συνεργασίας και σε άλλες πλατφόρμες. Πιστεύουμε ότι πρέπει να ενισχύσουμε την αποφασιστική μας στάση, ιδιαίτερα σε μια εποχή που υπάρχουν προτάσεις για τον ξεριζωμό των αδελφών μας στη Γάζα από την πατρίδα τους, κάτι που είναι παράνομο και ασυνείδητο», είπε ο Τούρκος πρόεδρος.

Επίσης επανέλαβε τη θέση του υπέρ της ίδρυσης ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους με βάση τα σύνορα του 1967, με γεωγραφική ακεραιότητα και πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Από την πλευρά του, ο Πακιστανός πρωθυπουργός έκανε αναφορά στο Κυπριακό, στην ίδια συνέντευξη Τύπου, λέγοντας ότι το Ισλαμαμπάντ στηρίζει την Τουρκία στο ζήτημα αυτό.

Ο Τούρκος πρόεδρος απάντησε από την πλευρά του ότι η υποστήριξη του Ισλαμαμπάντ στη «δίκαιη υπόθεση» των Τουρκοκυπρίων είναι «εξαιρετικά σημαντική για εμάς».

O Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν πραγματοποιεί διήμερη επίσημη επίσκεψη στο Πακιστάν, προερχόμενος από περιοδεία στη Μαλαισία και την Ινδονησία. Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι το όνομα του Τούρκου προέδρου θα δοθεί σε κεντρικό δρόμο της πρωτεύουσας του Πακιστάν, Ισλαμαμπάντ.

