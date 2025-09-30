Προς απόρριψη του ειρηνευτικού σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα προσανατολίζεται η Χαμάς, με ανώτερο στέλεχος να δηλώνει στο BBC ότι εξυπηρετεί τα συμφέροντα του Ισραήλ και αγνοεί τα δικαιώματα των Παλαιστινίων, ενώ απορρίπτει τον αφοπλισμό και την ανάπτυξη διεθνούς δύναμης στη Λωρίδα.

Ειδικότερα, ένα ανώτερο στέλεχος της Χαμάς δήλωσε στο BBC ότι η οργάνωση είναι πιθανό να απορρίψει το ειρηνευτικό σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα, υποστηρίζοντας ότι «εξυπηρετεί τα συμφέροντα του Ισραήλ» και «αγνοεί εκείνα του παλαιστινιακού λαού».

Το στέλεχος ανέφερε ότι η Χαμάς δύσκολα θα δεχθεί τον αφοπλισμό και την παράδοση των όπλων της, όρος που αποτελεί βασική προϋπόθεση του σχεδίου Τραμπ.

Η Χαμάς φέρεται επίσης να αντιτίθεται στην ανάπτυξη Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης (ISF) στη Γάζα, την οποία θεωρεί ως μια νέα μορφή κατοχής.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αποδέχθηκε το σχέδιο Τραμπ κατά τις συνομιλίες στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα. Η Χαμάς δεν έχει ακόμη δώσει επίσημη απάντηση.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ δήλωσε ότι η Χαμάς μελετά την πρόταση του Λευκού Οίκου «με υπευθυνότητα».

Ένας ανώτερος Παλαιστίνιος αξιωματούχος είπε στο BBC ότι στις συζητήσεις συμμετέχουν η ηγεσία της οργάνωσης τόσο εντός όσο και εκτός Γάζας.

Ο στρατιωτικός διοικητής της οργάνωσης στη Γάζα, Εζ αλ-Ντιν αλ-Χαντάντ, εμφανίζεται αποφασισμένος να συνεχίσει τον αγώνα παρά να αποδεχθεί το προτεινόμενο σχέδιο. Στελέχη της Χαμάς εκτός Γάζας έχουν βρεθεί το τελευταίο διάστημα στο περιθώριο των συζητήσεων, καθώς δεν έχουν άμεσο έλεγχο επί των ομήρων.

