Η Ρωσία σφυροκοπά το Ντνίπρο «μέρα-μεσημέρι»: Ένας νεκρός, 20 τραυματίες - Δείτε βίντεο

Ο περιφερειακός κυβερνήτης είπε ότι η επίθεση στόχευσε το κέντρο της βιομηχανικής πόλης την ώρα που οι άνθρωποι βρίσκονταν στη δουλειά και τα παιδιά στα σχολεία

Η Ρωσία εξαπέλυσε την Τρίτη μια σπάνια επίθεση με drones στη διάρκεια της ημέρας στην ουκρανική πόλη Ντνίπρο, σκοτώνοντας έναν άνδρα, τραυματίζοντας άλλους 20 και προκαλώντας ζημιές σε ιατρικές εγκαταστάσεις, καθώς και σε κατοικίες και κτίρια γραφείων, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές.

Ο περιφερειακός κυβερνήτης Σερχίι Λισάκ είπε ότι η επίθεση στόχευσε το κέντρο της βιομηχανικής πόλης την ώρα που οι άνθρωποι βρίσκονταν στη δουλειά και τα παιδιά στα σχολεία.

Στην εφαρμογή Telegram, ανάρτησε βίντεο που δείχνει πυκνό καπνό να υψώνεται πάνω από κτίρια και πυροσβέστες να δίνουν μάχη με τις φλόγες στο κέντρο του Ντνίπρο, το οποίο λειτουργεί ως βιομηχανικός και επιχειρηματικός κόμβος για τη νοτιοανατολική Ουκρανία.

Ο Λισάκ είπε ότι ένα κτίριο γραφείων είχε τυλιχθεί στις φλόγες, προσθέτοντας ότι αρκετά ακόμη κτίρια και δεκάδες αυτοκίνητα υπέστησαν ζημιές.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι απηύθυνε νέα έκκληση για ισχυρότερες κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας.

«Με κάθε τέτοιο χτύπημα, οι Ρώσοι αποδεικνύουν ξανά και ξανά ότι πρέπει να αντιμετωπίσουν ισχυρή πίεση», ανέφερε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο X.

«Η κοινή δράση είναι απαραίτητη. Μόνο μέσα από ενωμένη και αποφασιστική δράση μπορούν αυτοί οι τρομοκράτες να ηττηθούν. Η Ρωσία πρέπει να λογοδοτήσει για τις πράξεις της».

Πηγή: skai.gr

