Η Ρωσία εξαπέλυσε την Τρίτη μια σπάνια επίθεση με drones στη διάρκεια της ημέρας στην ουκρανική πόλη Ντνίπρο, σκοτώνοντας έναν άνδρα, τραυματίζοντας άλλους 20 και προκαλώντας ζημιές σε ιατρικές εγκαταστάσεις, καθώς και σε κατοικίες και κτίρια γραφείων, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές.

Ο περιφερειακός κυβερνήτης Σερχίι Λισάκ είπε ότι η επίθεση στόχευσε το κέντρο της βιομηχανικής πόλης την ώρα που οι άνθρωποι βρίσκονταν στη δουλειά και τα παιδιά στα σχολεία.

Στην εφαρμογή Telegram, ανάρτησε βίντεο που δείχνει πυκνό καπνό να υψώνεται πάνω από κτίρια και πυροσβέστες να δίνουν μάχη με τις φλόγες στο κέντρο του Ντνίπρο, το οποίο λειτουργεί ως βιομηχανικός και επιχειρηματικός κόμβος για τη νοτιοανατολική Ουκρανία.

September 30, 2025, the city of Dnipro after the russian attack. pic.twitter.com/RvhIPE5sGo — Veselij Soldat (@VeselijSoldat) September 30, 2025

Ο Λισάκ είπε ότι ένα κτίριο γραφείων είχε τυλιχθεί στις φλόγες, προσθέτοντας ότι αρκετά ακόμη κτίρια και δεκάδες αυτοκίνητα υπέστησαν ζημιές.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι απηύθυνε νέα έκκληση για ισχυρότερες κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας.

Genocide is happening right now.



Dnipro is burning.

russian rocket “kamikazes” drones are raining down on the city center, hitting where nearly a million innocent people live.



This is not war. This is terror. Pure, unthinkable terror. pic.twitter.com/Ln7wlBugTQ — UAVoyager🇺🇦 (@NAFOvoyager) September 30, 2025

«Με κάθε τέτοιο χτύπημα, οι Ρώσοι αποδεικνύουν ξανά και ξανά ότι πρέπει να αντιμετωπίσουν ισχυρή πίεση», ανέφερε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο X.

«Η κοινή δράση είναι απαραίτητη. Μόνο μέσα από ενωμένη και αποφασιστική δράση μπορούν αυτοί οι τρομοκράτες να ηττηθούν. Η Ρωσία πρέπει να λογοδοτήσει για τις πράξεις της».

Right now in Dnipro, rescuers and all emergency and utility services are responding after a Russian drone strike on the city, a brazen attack in broad daylight, targeting civilian infrastructure.



So far, more than 10 people have been reported injured. All of them are receiving… pic.twitter.com/QVE01AA5RJ — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 30, 2025

Πηγή: skai.gr

