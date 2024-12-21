Η Χαμάς και δύο ακόμη παλαιστινιακές οργανώσεις-- ο Ισλαμικός Τζιχάντ και το Λαϊκό Μέτωπο για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης-- δήλωσαν σήμερα ότι μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός είναι "πιο κοντά από ποτέ" για τη Λωρίδα της Γάζας, όπου μαίνεται ο πόλεμος με το Ισραήλ για περισσότερο από ένα χρόνο.

«Η πιθανότητα επίτευξης συμφωνίας (για κατάπαυση του πυρός και ανταλλαγή αιχμαλώτων) είναι πιο κοντά από ποτέ αρκεί ο εχθρός να σταματήσει να επιβάλει νέους όρους», ανέφεραν οι τρεις οργανώσεις σε μια σπάνια κοινή δήλωση μετά τη συνάντηση εκπροσώπων τους στο Κάιρο το βράδυ της Παρασκευής.

Υπογράμμισαν «τη δέσμευση όλων να τεθεί ένα τέλος στον πόλεμο» στη Γάζα, που προκλήθηκε από την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Οι έμμεσες διαπραγματεύσεις την περασμένη εβδομάδα στο Κατάρ μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, με την Ντόχα και την Αίγυπτο ως διαμεσολαβητές, αναπτέρωσαν τις ελπίδες για συμφωνία για εκεχειρία και απελευθέρωση ομήρων στη Γάζα.

Αξιωματούχος της Χαμάς είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο σήμερα ότι οι συνομιλίες σημείωσαν «σημαντική πρόοδο» τις τελευταίες ημέρες.

«Τα περισσότερα από τα σημεία που αφορούν την κατάπαυση του πυρός και την ανταλλαγή κρατουμένων αποτελούν αντικείμενο συμφωνίας», ανέφερε ο ίδιος υπό τον όρο της ανωνυμίας.

«Άλλα σημεία απομένουν να συζητηθούν, αλλά δεν θέτουν υπό αμφισβήτηση τη διαδικασία. Η συμφωνία θα μπορούσε να οριστικοποιηθεί πριν από το τέλος του έτους, εάν (ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν) Νετανιάχου δεν επιβάλει νέους όρους», πρόσθεσε, διευκρινίζοντας ότι ενδεχόμενη συμφωνία θα εφαρμοστεί σταδιακά.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

