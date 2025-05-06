Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Μια ανακάλυψη στη σκωτσέζικη ύπαιθρο ενδέχεται να αλλάξει όσα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα για τις ρίζες του ποδοσφαίρου, σύμφωνα με έναν ειδικό στην ιστορία του αθλήματος.

Πιο συγκεκριμένα, ο ιστορικός Γκεντ Ο'Μπράιαν υποστηρίζει ότι ένα γήπεδο στη νότια Σκωτία φιλοξενούσε οργανωμένους ποδοσφαιρικούς αγώνες ήδη από τις αρχές του 17ου αιώνα — σχεδόν δύο αιώνες πριν από την καθιέρωση των επίσημων κανόνων του παιχνιδιού στην Αγγλία.

Το εύρημα προκύπτει από μια επιστολή του ιερέα Σάμιουελ Ράδερφορντ, στην οποία έγραφε ότι «οι άνθρωποι παίζουν ποδόσφαιρο» στο συγκεκριμένο χωράφι κάθε Σάββατο απόγευμα. Εμφανώς θυμωμένος για τους συχνούς αγώνες στο γήπεδο, διέταξε τους ενορίτες να τοποθετήσουν μεγάλες πέτρες για να τους σταματήσουν. Μερικές από αυτές τις πέτρες παραμένουν στη θέση τους μέχρι και σήμερα.

«Αυτή είναι μία από τις πιο σημαντικές αναφορές που έχουν γίνει ποτέ στην ιστορία του ποδοσφαίρου», δήλωσε ο Ο'Μπράιαν στους Times. «Επειδή προσδιορίζει συγκεκριμένα την ακριβή τοποθεσία του γηπέδου ποδοσφαίρου. Πάντα πίστευα ότι το ποδόσφαιρο παίζεται στη Σκωτία εδώ και εκατοντάδες χρόνια. Όχι ποδόσφαιρο όχλου, αλλά πραγματικό ποδόσφαιρο».

NEW: Archaeologists have found compelling evidence of the 'world's oldest known football pitch' in Scottish field.



🗣️ People who say the sport began in England will need to 'rewrite everything they think they know', sports historian Ged O’Brien said pic.twitter.com/TdxQSvpbyr — The National (@ScotNational) April 25, 2025

Εργαστηριακές αναλύσεις του εδάφους επιβεβαίωσαν ότι οι πέτρες τοποθετήθηκαν στην περιοχή περίπου την εποχή που γράφτηκε η επιστολή, ενισχύοντας τη θεωρία ότι το ποδόσφαιρο παιζόταν σε οργανωμένη μορφή αιώνες πριν από την ίδρυση της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας το 1863 στην Αγγλία.

Μέχρι σήμερα, η επικρατούσα αντίληψη ήταν ότι οι πρώιμες μορφές ποδοσφαίρου ήταν αδόμητες, συχνά βίαιες, και ότι περιελάμβαναν δεκάδες παίκτες που κυνηγούσαν και κλωτσούσαν μια φουσκωμένη κύστη χοίρου. Ωστόσο, η επιστολή του Ράδερφορντ υποδηλώνει ότι στη Σκωτία υπήρχε μια πιο οργανωμένη μορφή παιχνιδιού, με καθορισμένο γήπεδο, τακτικούς αγώνες και, ενδεχομένως, συμφωνημένους κανόνες.

Πάντως, δεν κατέστη δυνατό να διαπιστωθεί εάν η μορφή ποδοσφαίρου που παιζόταν στις σκωτσέζικες γεωργικές εκτάσεις έμοιαζε με το σύγχρονο παιχνίδι. Ο Ο'Μπράιαν, ο οποίος ίδρυσε το Μουσείο Ποδοσφαίρου της Σκωτίας, σημείωσε ότι αυτό ήταν ένα κρίσιμο σημείο στην εξέλιξη του αθλήματος.

«Αυτός είναι ο πρόγονος, ο παππούς, του σύγχρονου παγκόσμιου ποδοσφαίρου», είπε. «Και είναι σκωτσέζος».

Τα τελευταία ευρήματα, εάν επαληθευτούν περαιτέρω, θα μπορούσαν να αλλάξουν το χρονοδιάγραμμα της εξέλιξης του ποδοσφαίρου. Παράλληλα, μπορεί να εξηγηθεί και η ιστορική υπεροχή της Σκωτίας στις πρώτες διεθνείς αναμετρήσεις. «Το 1872, όταν ξεκίνησε το διεθνές ποδόσφαιρο, οι σκωτσέζικες ομάδες κυριαρχούσαν επί των αγγλικών συλλόγων», υπενθυμίζει ο Ο'Μπράιαν. «Και αυτό δεν αποτελεί έκπληξη. Ήταν ήδη 200 χρόνια μπροστά».



Πηγή: skai.gr

