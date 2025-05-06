Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Ο πρίγκιπας Χάρι είναι το δεύτερο πιο δημοφιλές μέλος της βασιλικής οικογένειας μεταξύ των Αμερικανών, πίσω από τον αδελφό του, Ουίλιαμ, σύμφωνα με δημοσκόπηση της YouGov για τους Times.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, το 56% των Αμερικανών έχουν «πολύ» ή «αρκετά» θετική άποψη για τον Δούκα του Σάσεξ, ενώ μόλις το 21% εκφράστηκε αρνητικά. Τα αντίστοιχα ποσοστά για τον Πρίγκιπα της Ουαλίας είναι 63% και 10%, γεγονός που τον καθιστά το δημοφιλέστερο εν ζωή μέλος της βασιλικής οικογένειας.

Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον, με 49% θετικές και μόλις 6% αρνητικές γνώμες. Ο βασιλιάς Κάρολος ακολουθεί με 48% θετικές και 27% αρνητικές απόψεις, ενώ πιο πίσω βρίσκεται η Μέγκαν Μαρκλ, με 41% θετικές και 25% αρνητικές.

Τα μέλη με τη χειρότερη εικόνα στις ΗΠΑ είναι η βασίλισσα Καμίλα και ο πρίγκιπας Άντριου, με 26% θετικές και 33% αρνητικές γνώμες — οι μόνοι με αρνητικό αποτέλεσμα.

Αξιοσημείωτο είναι ότι τα πιο αγαπητά πρόσωπα της μοναρχίας στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού δεν βρίσκονται πλέον στη ζωή: η πριγκίπισσα Νταϊάνα (79%) και η βασίλισσα Ελισάβετ (73%).

Ο πρίγκιπας Χάρι κατατάσσεται πρώτος σε μια άλλη κατηγορία: είναι το πιο αναγνωρίσιμο εν ζωή μέλος της βασιλικής οικογένειας, με το 77% των Αμερικανών να δηλώνουν ότι τον γνωρίζουν είτε «πολύ» είτε «κάπως». Τον ακολουθούν ο Βασιλιάς Κάρολος (76%), ο Πρίγκιπας Γουίλιαμ (72%) και η Μέγκαν Μαρκλ (59%), ενώ και σε αυτή την περίπτωση, την πρωτιά διατηρούν μεταθανάτια η Πριγκίπισσα Νταϊάνα και η Βασίλισσα Ελισάβετ.

Σε ό,τι αφορά τη μετακόμιση του Χάρι και της Μέγκαν στην Καλιφόρνια, η πλειονότητα των Αμερικανών (42%) την εγκρίνει, ενώ μόλις το 19% την αποδοκιμάζει. Το 37% δήλωσε ουδέτερο. Αν και το 61% των ερωτηθέντων είπε ότι η γνώμη τους για το ζευγάρι δεν άλλαξε μετά τη μετεγκατάστασή τους στις ΗΠΑ, το 17% ανέφερε ότι έχει πλέον χειρότερη άποψη, ενώ το 10% δήλωσε ότι βλέπει το ζευγάρι με πιο θετικό μάτι.

Τέλος, ελάχιστοι Αμερικανοί φαίνεται να επιθυμούν τη βασιλεία στο δικό τους έδαφος: μόλις το 3% πιστεύει ότι η μοναρχία θα ήταν καλή για τις ΗΠΑ, ενώ το 65% θεωρεί το αντίθετο.

Πηγή: skai.gr

