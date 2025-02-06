Ιδιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη σήμερα στην περιοχή Ράμενσκε, στην περιφέρεια της Μόσχας, παρασύροντας στον θάνατο τους δύο πιλότους.

Το μικρό αεροσκάφος τύπου Tecnam P-2002JF Sierra συνετρίβη σε χωράφι, κοντά στο αεροδρόμιο Μίτσκοβο. Εκτελούσε προγραμματισμένη εκπαιδευτική πτήση όταν τα ίχνη του χάθηκαν από τα ραντάρ. Κατά την έρευνα που ακολούθησε εντοπίστηκαν από αέρος τα φλεγόμενα συντρίμμια του Tecnam.

Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται, ωστόσο το σενάριο που προκρίνεται είναι εκείνο της μηχανικής βλάβης, σύμφωνα με δημοσιεύματα ρωσικών μέσων ενημέρωσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

