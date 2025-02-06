Ιδέες και φήμες πάνω από τα ερείπια της Γάζας

Με γοργούς ρυθμούς δείχνει να ανταποκρίνεται η ισραηλινή κυβέρνηση στο σχέδιο εκκένωσης της Γάζας από τους κατοίκους της που προωθεί η διακυβέρνηση Τραμπ και που έχει προκαλέσει θετικές αντιδράσεις εντός του Ισραήλ, τόσο από τα κόμματα που συμμετέχουν στην κυβέρνηση Νετανιάχου όσο και από τα κυριότερα κόμματα της αντιπολίτευσης. Συγκεκριμένα, ο υπουργός Άμυνας Ισράελ Κατς, έδωσε σήμερα εντολή στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας να προετοιμάσουν σχέδιο επί του πεδίου, προκειμένου να διευκολυνθεί «η εθελούσια αποχώρηση του πληθυσμού της Γάζας από τον θύλακα». Παράλληλα, ανακοινώθηκε ότι την ερχόμενη Κυριακή θα συνεδριάσει διυπουργική νομοπαρασκευαστική επιτροπή, η οποία θα εξετάσει προτάσεις για την θέσπιση σχετικού νόμου που θα προβλέπει την διαδικασία εκκένωσης της Γάζας, στο πλαίσιο του σχεδίου που προωθεί ο Λευκός Οίκος.



Από την άλλη όμως, ανάλογη κινητικότητα φαίνεται ότι σημειώνεται και από την πλευρά της Παλαιστινιακής Αρχής. Η χθεσινή έκτακτη επίσημη επίσκεψη του Προέδρου Μαχμούντ Αμπάς στο Αμμάν, είχε στόχο να συντονιστούν οι κινήσεις της Παλαιστινιακής Αρχής και της Ιορδανίας, ενόψει της επικείμενης κρίσιμης κατ’ ιδίαν συνάντησης που θα πραγματοποιήσει ο Βασιλιάς Αμπντάλα Β’ με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Με επίσημες ανακοινώσεις τους τόσο η παλαιστινιακή κυβέρνηση της Ραμάλα όσο και η ιορδανική μοναρχία, δήλωσαν ακόμα μια φορά την πλήρη αντίθεσή τους στο αμερικανικό σχέδιο εκκένωσης,τονίζοντας την ανάγκη να κινητοποιηθεί σχετικά τόσο ο αραβικός κόσμος όσο και η διεθνής κοινότητα γενικότερα. Άλλωστε, αποτελεί πλέον κοινό μυστικό ότι η Ιορδανία, όπως επίσης και η Αίγυπτος, πρέπει να αναμένουν να τους ασκηθούν μεγάλες πιέσεις εκ μέρους του Λευκού Οίκου ώστε να αποδεχθούν στο έδαφός τους εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστινίους που θα εκτοπιστούν από την Λωρίδα της Γάζας.

Υπάρχει παλαιστινιακή εναλλακτική πρόταση;

Ωστόσο, μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει είδηση που μεταδίδει η κρατική ισραηλινή τηλεόραση, επικαλούμενη καλά πληροφορημένες πηγές, κοντινές στο περιβάλλον του Παλαιστινίου Προέδρου Αμπάς. Συγκεκριμένα, ανώτατοι αξιωματούχοι στη Ραμάλα φέρονται να επεξεργάζονται ήδη από τους καλοκαιρινούς μήνες μία αντιπρόταση που προβλέπει την μαζική μετεγκατάσταση στην Δυτική Όχθη των Παλαιστινίων που θα ήθελαν να βρουν μια καλύτερη τύχη μακριά από τη Γάζα. Προϋπόθεση της αντιπρότασης αυτής φέρεται να είναι η ανέγερση μιας νέας παλαιστινιακής πόλης που θα στεγάσει τους Παλαιστινίους εκτοπισμένους και όπως μεταδόθηκε από κρατικό ισραηλινό μέσο, η έκταση που θα προορίζεται για αυτήν έχει ήδη εντοπισθεί και χαρτογραφηθεί σε μεγάλη ακατοίκητη περιοχή στα δυτικά περίχωρα της πόλης της Ιεριχούς.



Εάν πράγματι σχεδιάζεται μια τέτοια πρόταση, η κυβέρνηση της Ραμάλα θα επιδιώξει να αυξήσει την επιρροή της στην τοπική κοινή γνώμη, θέλοντας να αποδείξει εμπράκτως ότι ενδιαφέρεται να προσφέρει εναλλακτικές καλής διαβίωσης των Παλαιστινίων της Γάζας σε κοντινή γεωγραφική απόσταση από τις εστίες τους – με προοπτική την επιστροφή τους σε αυτές. Παράλληλα, θα δείξει ότι επιθυμεί να μειώσει το προσφυγικό κύμα που η Ιορδανία θα κληθεί να απορροφήσει, θα δυσκολέψει τους μελλοντικούς ισραηλινούς σχεδιασμούς για μερική ή ολική προσάρτηση εδαφών της Δυτικής Όχθης. Τέλος δεν αποκλείεται να προσελκύσει διεθνείς επενδυτές του real estate που θα μπορούσαν κάλλιστα να προέλθουν από επιχειρηματικούς κύκλους, φιλικούς προς το περιβάλλον του Αμερικανού Προέδρου. Ειδικά η προσέλκυση διεθνών developers θα μπορούσε να «σπάσει τον πάγο» ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και την Παλαιστινιακή Αρχή.



Τέλος, ένα πρόσθετο επαγωγικό ερώτημα που προκύπτει, έγκειται στο κατά πόσον ο Βασιλιάς Αμπντάλα της Ιορδανίας θα μπορούσε να τελέσει χρέη κομιστή μιας τέτοιας πρότασης, εντάσσοντάς την στην ατζέντα των θεμάτων που θα φέρει στο τραπέζι της κατ’ ιδίαν συνάντησής του με τον Πρόεδρο Τραμπ την ερχόμενη Τρίτη, 11 Φεβρουαρίου.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.