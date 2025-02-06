Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα υπογράψει σήμερα ένα ακόμη εκτελεστικό διάταγμα αυτή τη φορά για την επιβολή κυρώσεων εις βάρος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ) επειδή αυτό στρέφεται κατά των ΗΠΑ και συμμάχων τους, όπως το Ισραήλ, δήλωσε ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Το διάταγμα προβλέπει την επιβολή οικονομικών κυρώσεων και κυρώσεις στη θεώρηση διαβατηρίων για έκδοση βίζας σε άτομα και σε μέλη των οικογενειών τους που βοηθούν σε έρευνες του ΔΠΔ για Αμερικανούς πολίτες ή συμμάχους των ΗΠΑ, δήλωσε ο αξιωματούχος.

Υπενθυμίζεται ότι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) εξέδωσε εντάλματα σύλληψης κατά του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και του πρώην υπουργού Άμυνας του Ισραήλ, Γιοάβ Γκάλαντ, καθώς και κατά ηγετικών στελεχών της Χαμάς που έχουν σκοτωθεί. Τα εντάλματα αφορούν μεταξύ άλλων εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

