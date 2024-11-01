Η Χαμάς αρνήθηκε να εξετάσει μια πρόταση για σύντομης διάρκειας εκεχειρία στον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας, πρόταση που κατέθεσαν χώρες που μεσολαβούν μεταξύ των εμπόλεμων μερών, καθώς αυτή δεν ικανοποιούσε «τις ανάγκες των Παλαιστινίων», δήλωσε σήμερα ένας αξιωματούχος του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος.

Μια αντιπροσωπεία της Χαμάς παρέλαβε αυτή την πρόταση κατά τη διάρκεια συνάντησης τη Δευτέρα στην Ντόχα με εκπροσώπους της Αιγύπτου και του Κατάρ, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο επικεφαλής του πολιτικού γραφείου του κινήματος, ο οποίος δεν κατονομάζεται.

Αυτή περιλάμβανε την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στον πολιορκημένο θύλακα και μια περιορισμένη ανταλλαγή Παλαιστινίων κρατουμένων σε φυλακές του Ισραήλ με ομήρους που κρατά στη Γάζα η Χαμάς μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023, η οποία πυροδότησε τον πόλεμο.

Αλλά «η πρόταση δεν περιλαμβάνει ένα μόνιμο τέλος της επίθεσης ούτε την απόσυρση του ισραηλινού στρατού από τη Λωρίδα της Γάζας ούτε την επιστροφή των ανθρώπων που εκτοπίστηκαν» λόγω των εχθροπραξιών που έχουν διαρκέσει για περισσότερο από ένα χρόνο, τόνισε ο αξιωματούχος, επαναλαμβάνοντας τους όρους που θέτει η Χαμάς για κατάπαυση του πυρός.

«Η πρόταση δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες του λαού μας όσον αφορά την ασφάλεια, τη σταθερότητα, τη βοήθεια και την ανοικοδόμηση, ούτε επιτρέπει το κανονικό άνοιγμα των σημείων διέλευσης, ιδιαίτερα εκείνου της Ράφα», στο νότιο άκρο του παλαιστινιακού θύλακα, είπε ο αξιωματούχος. Τον έλεγχο αυτού του σημείου διέλευσης έχει πάρει το Ισραήλ.

Οι Παλαιστίνιοι θέλουν «πλήρη και μόνιμη κατάπαυση του πυρός, την πλήρη αποχώρηση (του ισραηλινού στρατού) από τη Γάζα, την επιστροφή των εκτοπισμένων και την άρση της πολιορκίας», επανέλαβε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

