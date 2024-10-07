Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο δήμαρχος της Ιερουσαλήμ Μοσέ Λιόν επισκέφθηκαν ένα μνημείο προς τιμήν των 87 αμάχων και στρατιωτών της Ιερουσαλήμ που σκοτώθηκαν στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου.

«Θυμόμαστε τους πεσόντες μας, τους ομήρους μας – τους οποίους είμαστε υποχρεωμένοι να φέρουμε σπίτι – και τους ήρωές μας που έπεσαν για την υπεράσπιση της πατρίδας και της χώρας», λέει ο Νετανιάχου. «Περάσαμε μια τρομερή σφαγή πριν από ένα χρόνο και σταθήκαμε όρθιοι ως λαοί, σαν λιοντάρια».

Ο Μοσέ Λιόν από την πλευρά του απευθύνει έκκληση για ενότητα: «Από την Ιερουσαλήμ, μια πόλη που είναι το σύμβολο της ενότητας, έρχεται το μήνυμα της ενότητας, και ο καθένας από εμάς έχει το καθήκον να συνεχίσουμε μαζί και να ενεργήσουμε ως ένα, βλέποντας τον κοινό παρονομαστή για όλοι μας, για την Ιερουσαλήμ, την πρωτεύουσα του Ισραήλ, για το κράτος του Ισραήλ. Όπως μας δίδαξαν καλά οι μήνες του πολέμου, η δύναμή μας βρίσκεται στην ενότητά μας. Μόνο μαζί θα νικήσουμε».

Ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ εξέφρασε από την πλευρά του τη δέσμευσή του να κάνει τα πάντα για να «νικήσει» τους εχθρούς του Ισραήλ.

«Είμαστε βαθιά δεσμευμένοι να συνεχίσουμε να λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να νικήσουμε τους εχθρούς μας και να υπερασπισθούμε την πατρίδα μας», υπογράμμισε ο Γκάλαντ σε ανακοίνωση.

Πηγή: skai.gr

