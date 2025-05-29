Ο ισραηλινός υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς ανακοίνωσε σήμερα το πρωί τη δημιουργία 22 νέων εβραϊκών οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, με κίνδυνο να περιπλακούν ακόμη περισσότερο οι τεταμένες σχέσεις ανάμεσα στο Ισραήλ και μεγάλο μέρος της διεθνούς κοινότητας.

«Πήραμε μια ιστορική απόφαση (...): 22 νέοι οικισμοί στην Ιουδαία-Σαμάρεια», δήλωσε ο ακροδεξιός υπουργός Σμότριτς, χρησιμοποιώντας την ονομασία που δίνουν οι Ισραηλινοί στη Δυτική Όχθη, παλαιστινιακό έδαφος που το Ισραήλ έχει καταλάβει από το 1967.

Israel says it will establish 22 Jewish settlements in the occupied West Bank. They would include new settlements and the legalization of outposts already built without government authorization. https://t.co/MwkGz9BIOV — The Associated Press (@AP) May 29, 2025

Σύμφωνα με ένα χάρτη που δημοσιοποιήθηκε από το Λικούντ, το δεξιό κόμμα του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, οι 22 σχεδιαζόμενοι οικισμοί κατανέμονται σε όλη τη Δυτική Όχθη, από το βορρά μέχρι το νότο, αλλά και στο κέντρο της.

Πολλοί κορυφαίοι υπουργοί της κυβέρνησης Νετανιάχου έχουν ζητήσει ανοιχτά την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης και την εκτόπιση μεγάλου αριθμού Παλαιστινίων κατοίκων.

Η ανακοίνωση του Σμότριτς έγινε αφού ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη Μέση Ανατολή Στιβ Γουίτκοφ δήλωσε χθες, Τετάρτη πως έχει «μια πολύ καλή αίσθηση» για τη δυνατότητα να συναφθεί μια εκεχειρία στη Γάζα έπειτα από 600 ημέρες πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς.

Η Δυτική Όχθη, την οποία οι Παλαιστίνιοι θέλουν ως το κεντρικό τμήμα του κράτους τους, μαζί με τη Γάζα και την Ανατολική Ιερουσαλήμ, κατελήφθη από τις ισραηλινές δυνάμεις το 1967 και έκτοτε παραμένει υπό στρατιωτική κατοχή.

Το Ισραήλ έχει αμφισβητηθεί, και κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου, έχει δημιουργήσει πολυάριθμους εβραϊκούς οικισμούς σε όλη τη Δυτική Όχθη. Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών έχει επανειλημμένα επιβεβαιώσει ότι οι εποικισμοί σε αυτό το έδαφος αποτελούν «κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου».

Το Ισραήλ διαφωνεί και επικαλείται τους ιστορικούς και βιβλικούς δεσμούς των Εβραίων με την περιοχή.

Πηγή: skai.gr

