Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, απέρριψε κατηγορηματικά κάθε ιδέα αποκλεισμού της Ουκρανίας από τη Συμμαχία, ξεκαθαρίζοντας ότι «η Ρωσία δεν έχει ούτε ψήφο ούτε βέτο» στη διαδικασία, την ώρα που οι διαρροές για το αμερικανορωσικό ειρηνευτικό σχέδιο φέρνουν ξανά στο προσκήνιο όρους που το Κίεβο και οι Ευρωπαίοι θεωρούν απαράδεκτους.

Η Ρωσία δεν έχει δικαίωμα βέτο στην προσπάθεια της Ουκρανίας να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, δήλωσε την Τετάρτη ο γενικός γραμματέας της Συμμαχίας, Μαρκ Ρούτε, απορρίπτοντας πρόταση που φέρεται να συζητείται μεταξύ Μόσχας και Ουάσιγκτον και θα μπλόκαρε την πορεία ένταξης του Κιέβου.

«Η Ρωσία δεν έχει ούτε ψήφο ούτε βέτο για το ποιος μπορεί να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ», είπε ο Ρούτε σε συνέντευξή του στην El País και στο γερμανικό δίκτυο RND. Η ιδρυτική Συνθήκη της Ουάσιγκτον «επιτρέπει σε οποιαδήποτε χώρα της ευρωατλαντικής περιοχής να ενταχθεί», πρόσθεσε.

Οι δηλώσεις του Ρούτε έγιναν στον απόηχο του αμερικανικού σχεδίου των 28 σημείων, το οποίο διέρρευσε την περασμένη εβδομάδα και προέβλεπε ότι το ΝΑΤΟ θα δεσμευτεί πως «δεν θα δεχθεί ποτέ την Ουκρανία ως μέλος στο μέλλον».

Το αρχικό σχέδιο των 28 σημείων έχει έκτοτε μετατραπεί σε ένα σχέδιο 19 σημείων, το οποίο «μαλακώνει» ορισμένα από τα πιο φιλορωσικά στοιχεία του. Μια εναλλακτική ευρωπαϊκή πρόταση, μάλιστα, απορρίπτει πλήρως την ιδέα του αποκλεισμού της Ουκρανίας από το ΝΑΤΟ.

Ο Ρούτε επιχείρησε να αμβλύνει τον αντίκτυπο των δηλώσεών του, επιμένοντας ότι τρέφει θετικά αισθήματα για τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. «Μου αρέσει αυτός ο τύπος», είπε.

Οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ έχουν μέχρι στιγμής αρνηθεί να απευθύνουν άμεση πρόσκληση ένταξης στην Ουκρανία, ωστόσο πέρυσι τα κράτη-μέλη συμφώνησαν ότι η πορεία του Κιέβου προς το ΝΑΤΟ είναι «μη αναστρέψιμη», μια θέση που ο Ρούτε έχει επαναλάβει έκτοτε, παρά την αντίθεση του Τραμπ και άλλων χωρών-μελών.

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ αναγνώρισε ότι αρκετοί «σύμμαχοι … επί του παρόντος αντιτίθενται στην ένταξη της Ουκρανίας».

Ο Ρούτε σημείωσε ότι το τρέχον ειρηνευτικό σχέδιο, το οποίο παρουσιάστηκε μετά τις ευρύτερες διπλωματικές συνομιλίες της Κυριακής στη Γενεύη, αποτελεί «καλή βάση για περαιτέρω συζητήσεις», αλλά πρόσθεσε ότι κάθε πρόταση θα απαιτήσει μια «ξεχωριστή, παράλληλη συζήτηση» με το ΝΑΤΟ «για ορισμένα ζητήματα».

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε την Τετάρτη ότι οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με την ενταξιακή πορεία της Ουκρανίας στην ΕΕ ή στο ΝΑΤΟ δεν μπορεί να ληφθεί μονομερώς.

«Τίποτα για την Ευρώπη χωρίς την Ευρώπη, τίποτα για το ΝΑΤΟ χωρίς το ΝΑΤΟ», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν στους ευρωβουλευτές.

Ο Ρούτε πρόσθεσε επίσης ότι η Συμμαχία θα παραδώσει συνολικά 5 δισ. δολάρια σε οπλισμό προς την Ουκρανία ως μέρος ενός σχεδίου υπό την ηγεσία του ΝΑΤΟ, το οποίο προβλέπει την αγορά αμερικανικών όπλων από τους Ευρωπαίους συμμάχους για το Κίεβο «μέχρι το τέλος του έτους».

Μέχρι στιγμής, έντεκα χώρες έχουν συμβάλει σε πέντε πακέτα των 500 εκατ. δολαρίων στο πλαίσιο του αποκαλούμενου προγράμματος PURL, ενώ ένα έκτο πακέτο αναμένεται τις επόμενες ημέρες. Το υπόλοιπο ποσό θα καλυφθεί από μελλοντικά πακέτα και από έκτακτες, εκτός κύκλου, πληρωμές, σύμφωνα με άτομο που γνωρίζει το θέμα.

Ο Ρούτε προειδοποίησε ότι η Μόσχα δεν θα σταματήσει να απειλεί την ευρωπαϊκή ασφάλεια, ακόμη κι αν συμφωνήσει σε ειρηνευτική συμφωνία. «Η Ρωσία θα συνεχίσει να αποτελεί μακροπρόθεσμη απειλή για πολύ καιρό ακόμη», είπε.



