Ιράν: Θέλουμε συνομιλίες για τα πυρηνικά, αλλά όχι «υπό πίεση και εκφοβισμό»

Το Ιράν είναι πρόθυμο να επιλύσει τις εκκρεμείς διαφορές σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα, αλλά δεν θα υποκύψει στις πιέσεις, διεμήνυσε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών στον επικεφαλής της πυρηνικής εποπτείας του ΟΗΕ την Πέμπτη, καθώς οι ευρωπαϊκές χώρες πιέζουν για διέξοδο στη διπλωματία πριν από την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

«Η μπάλα είναι στο γήπεδο ΕΕ/Ε3», έγραψε ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί στο X μετά τις συνομιλίες στην Τεχεράνη με τον επικεφαλής του ΔΟΑΕ Ραφαέλ Γκρόσι, αναφερόμενος στις τρεις ευρωπαϊκές χώρες - Γαλλία, Βρετανία και Γερμανία - που εκπροσωπούν τη Δύση μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες στο πυρηνικές συνομιλίες.

«Πρόθυμοι να διαπραγματευτούμε με βάση το εθνικό μας συμφέρον και τα αναφαίρετα δικαιώματά μας, αλλά δεν είμαστε έτοιμοι να διαπραγματευτούμε υπό πίεση και εκφοβισμό», ανέφερε ο Αραχτσί, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν. «Ελπίζω ότι η άλλη πλευρά θα υιοθετήσει μια ορθολογική πολιτική».

Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος είπε στο Reuters ότι η Τεχεράνη θα στείλει μήνυμα στις τρεις ευρωπαϊκές δυνάμεις μέσω επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ / IAEA) Ραφαέλ Γκρόσι σχετικά με τη σοβαρότητα της Τεχεράνης να επιλύσει το πυρηνικό της πρόβλημα, ενώ τόνισε ότι οποιαδήποτε πίεση στην Τεχεράνη θα είχε το αντίθετο αποτέλεσμα.

Διπλωμάτες είπαν στο Reuters την Τετάρτη ότι η Βρετανία, η Γαλλία και η Γερμανία πιέζουν για ένα νέο ψήφισμα κατά του Ιράν από το συμβούλιο του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας την επόμενη εβδομάδα για να πιέσουν την Τεχεράνη για αυτό που θεωρούν ως «κακή συνεργασία» στο πυρηνικό πρόγραμμα.

Ο Γκρόσι, σε τηλεοπτική κοινή συνέντευξη Τύπου με τον επικεφαλής των πυρηνικών του Ιράν, προέτρεψε την Τεχεράνη να λάβει μέτρα για να επιλύσει τα εναπομείναντα ζητήματα.

«Είναι στη δύναμή μας εδώ να λάβουμε συγκεκριμένα βήματα που θα δείξουν με σαφήνεια, στις ΗΠΑ και στη διεθνή κοινότητα, ότι μπορούμε να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα και να προχωρήσουμε με συγκεκριμένες λύσεις», τόνισε ο Γκρόσι.

Ο Γκρόσι συνάντησε τον Ιρανό Πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν για πρώτη φορά μετά την εκλογή του Πεζεσκιάν τον Ιούλιο. Ο Ιράν πρόεδρος είπε στον Γκρόσι ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη να συνεργαστεί με τον ΔΟΑΕ για να ξεκαθαρίσει «υποτιθέμενες ασάφειες» σχετικά με το πυρηνικό πρότζεκτ της Τεχεράνης, ανέφεραν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Η επιστροφή του Τραμπ στην εξουσία ως προέδρου των ΗΠΑ τον Ιανουάριο ανατρέπει την «πυρηνική διπλωματία» με το Ιράν, η οποία είχε περιπέσει σε τέλμα υπό την απερχόμενη κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν μετά από μήνες έμμεσων συνομιλιών.

Κατά την προηγούμενη θητεία του Τραμπ, η Ουάσιγκτον απέρριψε μια πυρηνική συμφωνία του 2015 μεταξύ του Ιράν και των έξι παγκόσμιων δυνάμεων που περιόριζε το πυρηνικό έργο της Τεχεράνης με αντάλλαγμα την απαλλαγή από τις διεθνείς κυρώσεις.

Την Τρίτη, ο Πεζεσκιάν, ο οποίος θεωρείται σχετικά μετριοπαθής, είπε ότι η Τεχεράνη δεν θα μπορέσει να αγνοήσει τον μεγάλο εχθρό της, τις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι πρέπει να «χειριστεί τους εχθρούς της με ανεκτικότητα».

Ο Τραμπ δεν έχει διευκρινίσει πλήρως εάν θα συνεχίσει την πολιτική «μέγιστης πίεσης» στο Ιράν όταν αναλάβει τα καθήκοντά του.

Ταραγμένες σχέσεις

Οι σχέσεις μεταξύ της Τεχεράνης και του ΔΟΑΕ έχουν επιδεινωθεί λόγω πολλών μακροχρόνιων ζητημάτων, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης του Ιράν στους εμπειρογνώμονες εμπλουτισμού ουρανίου της υπηρεσίας από τη χώρα και της αδυναμίας του να εξηγήσει τα ίχνη ουρανίου που βρέθηκαν σε αδήλωτες τοποθεσίες.

Τον Αύγουστο, ο οργανισμός δήλωσε ότι η παραγωγή ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού από το Ιράν συνεχίζεται, και ότι δεν έχει βελτιώσει τη συνεργασία μαζί του, παρά το ψήφισμα που ψηφίστηκε από το Συμβούλιο των Διοικητών του ΔΟΑΕ τον Ιούνιο.

Ο Γκρόσι, ο οποίος εδώ και καιρό επιδιώκει πρόοδο με την Τεχεράνη σχετικά με το πυρηνικό έργο της που προχωρά γρήγορα, είπε: «Οι επιθεωρήσεις είναι μόνο ένα κεφάλαιο της συνεργασίας μας, και δεν μπορούν να συζητηθούν».

Η απόσυρση των ΗΠΑ από το πυρηνικό σύμφωνο το 2018 και η εκ νέου επιβολή κυρώσεων ώθησαν την Τεχεράνη να παραβιάσει τους περιορισμούς στον εμπλουτισμό ουρανίου - που θεωρείται από τη Δύση ως συγκαλυμμένη προσπάθεια ανάπτυξης ικανότητας πυρηνικών όπλων.

Η Τεχεράνη εμπλουτίζει τώρα ουράνιο σε έως και 60% σχάσιμη καθαρότητα, κοντά στο περίπου 90% που απαιτείται για μια ατομική βόμβα. Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι το πυρηνικό της έργο είναι καθαρά για ειρηνικούς σκοπούς.

Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters την Τετάρτη ότι η αντίδραση της Τεχεράνης σε ένα ψήφισμα θα μπορούσε να είναι ο περιορισμός της διπλωματικής και τεχνικής συνεργασίας με τον ΔΟΑΕ.

Την Παρασκευή ο Γκρόσι έχει προγραμματιστεί να επισκεφθεί τον πυρηνικό σταθμό Νατάνζ του Ιράν και το εργοστάσιό του στο Φορντόου, το οποίο είναι σκαμμένο σε ένα βουνό.

