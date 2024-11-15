Τον Στίβεν Τσουνγκ επέλεξε για διευθυντή επικοινωνίας του Λευκού Οίκου ο Ντόναλντ Τραμπ.
Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ επιβράβευσε τον Στίβεν Τσουνγκ για την αφοσίωσή του κατά την προεκλογική περίοδο, όντας διευθυντής Επικοινωνίας της εκστρατείας του Ρεπουμπλικανού πολιτικού.
Η ομάδα του Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε επίσης ότι ο Σέρχιο Γκορ θα αναλάβει το ρόλο του διευθυντή του Προεδρικού Γραφείου Προσωπικού. «Ο Στίβεν Τσουνγκ και ο Σέρχιο Γκορ ήταν έμπιστοι σύμβουλοι από την πρώτη μου προεδρική εκστρατεία το 2016 και συνέχισαν να υπερασπίζονται τις αρχές της Αμερικής Πρώτα», είπε ο Τραμπ σε δήλωσή του.
