Η Gazprom διακόπτει το ρωσικό φυσικό αέριο προς την Αυστρία λόγω δικαστικής διαμάχης

Ο ρωσικός ενεργειακός όμιλος Gazprom αναστέλλει από αύριο την παροχή φυσικού αερίου στην Αυστρία, λόγω της δικαστικής διαμάχης μεταξύ των δύο πλευρών, η οποία κατέληξε με την επιδίκαση προστίμου ύψους 230 εκατομμυρίων ευρώ (συν τόκους και έξοδα) στην αυστριακή ημικρατική εταιρία ενέργειας OMV.

Όπως ανακοίνωσε η OMV, στόχος της ήταν να συμψηφίσει αυτή την αποζημίωση με υποχρεώσεις της προς την Gazprom, κάτι που απέρριψε η ρωσική πλευρά. «Η συμπεριφορά της ρωσικής Gazprom αποδεικνύει σήμερα για μία ακόμη φορά ότι η Ρωσία δεν είναι (αξιόπιστος) εταίρος», δήλωσε η υπουργός Περιβάλλοντος Λεονόρε Γκεβέσλερ (Πράσινοι) και τόνισε ότι με τη διακοπή της παράδοσης φυσικού αερίου εκλείπει πλέον και ο κίνδυνος εκβιασμών από την άλλη πλευρά.

Ο καγκελάριος Καρλ Νεχάμερ (ÖVP) δήλωσε πριν από την πλευρά του ότι αυτό που συνέβη τώρα θεωρείτο αναμενόμενο από την αρχή του πολέμου στην Ουκρανία. «Έχουμε προετοιμαστεί ακριβώς για αυτό το σενάριο, πάντα με γνώμονα ότι η Αυστρία δεν μπορεί να εκβιαστεί. Έχουμε κάνει τα μαθήματά μας», διαβεβαίωσε.

Η ενημέρωση από την Gazprom ότι η διακοπή της παροχής φυσικού αερίου προς την Αυστρία θα ξεκινήσει αύριο στις 06:00 (τοπική ώρα) ήρθε μόλις σήμερα και αφορά 7.400 MWh/h. Παραμένει ωστόσο ασαφές εάν το φυσικό αέριο δεν θα φθάνει καν στην Αυστρία ή μόνο στην OMV, καθώς από την Ουκρανία έγινε γνωστό ότι η Gazprom έχει προαναγγείλει για αύριο αποστολή ακριβώς της ίδιας ποσότητας αερίου προς τη δυτική Ευρώπη όπως και τις προηγούμενες ημέρες. Θεωρείται λοιπόν πιθανό, μετέδωσε η αυστριακή εφημερίδα «Der Standard», το ρωσικό φυσικό αέριο να εξακολουθήσει να φθάνει έως τον κόμβο του Μπαουμγκάρτεν στην Αυστρία, αλλά μόνο για άλλους πελάτες της Gazprom, την Ουγγαρία ή τη Σλοβακία.

Σε κάθε περίπτωση η OMV δηλώνει προετοιμασμένη για την κατάσταση όπως αυτή διαμορφώνεται σήμερα. Έχει πλέον εξασφαλίσει εναλλακτικούς προμηθευτές, κυρίως από τη Νορβηγία, ενώ έχει δρομολογήσει παραγγελίες και για υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG). «Η OMV διαβεβαιώνει ότι μπορεί να προμηθεύει τους συμβατικά εγγυημένους όγκους φυσικού αερίου στους πελάτες της, ακόμη και σε περίπτωση πιθανής διακοπής του εφοδιασμού από την Gazprom Export», ανέφερε η εταιρεία σε δήλωση.

Όπως μεταδίδουν τα αυστριακά ΜΜΕ, δεν έχει για την ώρα ξεκαθαρίσει εάν η τρέχουσα συγκυρία θα γίνει αφορμή προκειμένου η ΟΜV να αποσυρθεί πλήρως από τη σύμβασή της με την Gazprom, η οποία κανονικά έληγε το 2040. «Η νομική στρατηγική δεν μπορεί να δημοσιοποιηθεί», δήλωσε σχετικά εκπρόσωπος της αυστριακής εταιρίας. Η σύμβαση πάντως μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας για τη διαμετακόμιση του φυσικού αερίου λήγει τον Δεκέμβριο και είναι επίσης άγνωστο εάν από τη 1η Ιανουαρίου 2025 θα παραδίδεται αέριο προς την Ευρώπη μέσω της Ουκρανίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

