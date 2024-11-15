Η Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου είναι ισχυρό και κυρίαρχο κράτος, ανέφερε ο Ομέρ Τσελίκ, εκπρόσωπος toy κόμματος δικαιοσύνης και ανάπτυξης της Τουρκίας, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε ο Ομέρ Τσελίκ:

«Σήμερα βέβαια είναι μια σημαντική ημέρα, καθώς συμπληρώνονται 41 χρόνια από την ίδρυση της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου. Ας πούμε 41 φορές mashallah.(Μην το ματιάσουμε)

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου δόθηκαν πολύ έντονοι αγώνες.

Και όπως φαίνεται, μέσα σε όλους αυτούς τους αγώνες, η «Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου» συνεχίζει την πορεία της ως κυρίαρχο και ως αδελφικό κράτος, ως κόρη του οφθαλμού του έθνους μας, ξεπερνώντας πολλές αντιξοότητες.

Βέβαια, παρ' όλες τις παγίδες, τα εμπάργκο και τις δραστηριότητες αποκλεισμού που πραγματοποιεί το *Ελληνο-Ελληνοκυπριακό* δίδυμο σε διάφορα μέρη του κόσμου, η 'Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου' συνεχίζει την ύπαρξή της ως κυρίαρχο κράτος που αποτελεί τον εκπρόσωπο της σταθερότητας της περιοχής.

Πάντοτε ήμασταν στο πλευρό των Τουρκοκυπρίων και θα συνεχίσουμε να είμαστε στο πλευρό τους.

Σε ό,τι αφορά το σήμερα, ιδιαίτερα όταν δίνεται προσοχή στην κίνηση των σχέσεων που έχει συνάψει η ελληνοκυπριακή πλευρά, φαίνεται πιο ξεκάθαρα το πόσο κρίσιμη είναι η ύπαρξη της 'Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου' τόσο ως κράτος όσο και σε ό,τι αφορά την περιφερειακή ειρήνη.

Από εδώ χαιρετίζουμε για άλλη μια φορά τους Τουρκοκύπριους αδελφούς και αδελφές μας.

Ανάμεσα σε όλη αυτή την κινητικότητα, ένα από τα κρίσιμα είναι, φυσικά, οι εξελίξεις στον Οργανισμό των Τουρκογενών Κρατών.

Ο Οργανισμός των Τουρκογενών Κρατών έχει πλέον υιοθετήσει το κοινό αλφάβητο.

Η σύσταση μιας επιτροπής μεταξύ των μέσων κοινών κεντρικών τραπεζών στις χώρες που ανήκουν στον Οργανισμό Τουρκογενών Κρατών, οι εργασίες για την ψηφιακή οικονομία, οι εργασίες για το διάστημα και φυσικά το κοινό αλφάβητο μεταξύ όλων και φυσικά το γεγονός ότι παίρνει θέση σε αυτή την πλατφόρμα «η Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου» είναι ένα μήνυμα προς τον κόσμο όσον αφορά την προσέγγιση μεταξύ τους.

Βέβαια, το αξιοπερίεργο εδώ είναι ότι ο Ύπατος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρμόδιος για την εξωτερική πολιτική και την ασφάλεια, ενοχλήθηκε από την παρουσία της 'Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου' σε αυτή την πλατφόρμα.

Δηλαδή, είπε ότι πρόκειται για μια προσπάθεια περί της αναγνώρισης της «Τουρκικής Κυπριακής Δημοκρατίας», και έδειξε την Ελληνοκυπριακή πλευρά της Κύπρου ως το μοναδικό κράτος στην Κύπρο και στη συνέχεια είπε κάτι εναντίον αυτών των πρωτοβουλιών.

Εδώ, στην πραγματικότητα η πηγή αυτού του ζητήματος που έφεραν αυτό το πρόβλημα είναι αυτοί που πήραν τη 'Νότια Κύπρο' στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να έχει εξασφαλίσει η εσωτερική της ενσωμάτωση, λέγοντας ότι έχει το δικαίωμα να εκπροσωπεί ολόκληρη την Κύπρο, παρόλο που δεν έχει το δικαίωμα να εκπροσωπεί ολόκληρη την Κύπρο.

Και τώρα σηκώθηκαν και προσπαθούν να παρέμβουν στα κυριαρχικά δικαιώματα της 'Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου'. Αυτό αποτελεί από μόνο του έλλειψη οράματος. Αυτό δεν είναι ένα θέμα για τον Ύπατο Εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια και την Εξωτερική Πολιτική.

Είναι χρήσιμο γι' αυτόν να ασχολείται με άλλα θέματα, αλλά αυτή η δήλωση του εκπροσώπου έχει δυστυχώς αναδειχθεί ως ένα νέο παράδειγμα της έλλειψης οράματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη διαχείριση αυτών των θεμάτων.

Θα ήθελα να εκφράσω ότι η 'Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου' θα υποστηριχθεί σε κάθε τομέα και από εδώ και στο εξής και ότι θα συνεχιστούν ακόμη πιο δυναμικά όλες οι πρωτοβουλίες για την αναγνώριση της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου ως κυρίαρχου κράτους.

Εδώ, θα θέλαμε να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας προς τις κυβερνήσεις και τους λαούς των τουρκικών κρατών που είναι αλληλέγγυοι με τον τουρκοκυπριακό λαό και δείχνουν τον σεβασμό που αξίζει στη 'Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου'.

Αυτά είναι τα θέματα που είχα να συζητήσω μαζί σας σήμερα, φίλες και φίλοι, αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση, θα απαντήσω».

Πηγή: skai.gr

