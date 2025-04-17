Γαλλία: Θετικές οι επαφές στην πενταμερή ΗΠΑ-Ευρωπαίων που διεξήχθη στο Παρίσι με αντικείμενο τον πόλεμο στην Ουκρανία

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν είχε συνομιλίες σήμερα στο Παρίσι με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και τον ειδικό απεσταλμένο του προέδρου Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, καθώς Ευρωπαίοι και Ουκρανοί αξιωματούχοι προσπαθούν να στηρίξουν τη θέση του Κιέβου για τον πόλεμο με τη Ρωσία.

Αυτή η διπλωματία υψηλού επιπέδου αντικατοπτρίζει τις εντεινόμενες ανησυχίες στην Ευρώπη για την προσέγγιση των ΗΠΑ με τη Ρωσία, αφού απέτυχαν, μέχρι στιγμής, οι προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ να εξασφαλίσει μια κατάπαυση του πυρός. Ο Τραμπ, ο οποίος εδώ και καιρό έλεγε ότι στοχεύει να τελειώσει τον πόλεμο πολύ γρήγορα, αφήνει να εννοηθεί ότι είναι ενοχλημένος τόσο με τη Μόσχα όσο και με το Κίεβο.

«Όλοι θέλουν ειρήνη. Μια σταθερή και βιώσιμη ειρήνη. Το ερώτημα αφορά τον συντονισμό», είπε ο Μακρόν υποδεχόμενος τον Ρούμπιο στο Μέγαρο των Ηλυσίων.

Ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ για την Ουκρανία, ο Κιθ Κέλογκ, που βρισκόταν και αυτός στο Παρίσι, ανήρτησε στην πλατφόρμα Χ μια φωτογραφία του ίδιου με τους επικεφαλής της ουκρανικής αντιπροσωπείας και έγραψε: «πολύ παραγωγικές συναντήσεις στο Μέγαρο των Ηλυσίων, στην προσπάθεια για τον τερματισμό του πολέμου Ουκρανίας-Ρωσίας».

Νωρίτερα, πριν από τις συνομιλίες με τον Ρούμπιο και τον Γουίτκοφ, ο Μακρόν μίλησε τηλεφωνικά και με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η Γαλλία χαιρέτισε τις «εξαιρετικές συνομιλίες» που διεξήχθησαν στο Παρίσι και στις οποίες συμμετείχαν Αμερικανοί, Ουκρανοί, Γάλλοι, Βρετανοί και Γερμανοί αξιωματούχοι, για πρώτη φορά. Μια νέα συνάντηση των εκπροσώπων των πέντε χωρών προγραμματίζεται για την επόμενη εβδομάδα στο Λονδίνο.

Οι Ευρωπαίοι ανησυχούσαν εδώ και εβδομάδες ότι θα έμπαιναν στο περιθώριο, στις συνομιλίες που διεξάγουν οι ΗΠΑ με τη Ρωσία.

«Ξεκινήσαμε σήμερα στο Παρίσι μια διαδικασία που είναι θετική και στην οποία συνεργάζονται οι Ευρωπαίοι», ανέφερε η γαλλική προεδρία.

Μετά τη συνομιλία με τον Ζελένσκι, ο Μακρόν υποδέχτηκε τον Γουίτκοφ και κατόπιν τον Ρούμπιο για γεύμα εργασίας. Τους χαιρέτισε δια χειραψίας, όχι όμως και με τις θερμές αγκαλιές και τα χτυπηματάκια στην πλάτη που συνηθίζει.

Νωρίτερα, ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Γάλλου προέδρου και οι ομόλογοί του της Βρετανίας και της Γερμανίας συναντήθηκαν με τον προσωπάρχη της ουκρανικής προεδρίας, τον Αντρίι Γερμάκ, ο οποίος είπε ότι συζήτησαν την εκεχειρία και τις εγγυήσεις ασφαλείας. «Ανταλλάξαμε απόψεις για τα επόμενα βήματα προς την επίτευξη μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης, συμπεριλαμβανομένων της εφαρμογής πλήρους εκεχειρίας, την ανάπτυξης μιας πολυεθνικής στρατιωτικής δύναμης και την αποτελεσματική αρχιτεκτονική ασφαλείας για την Ουκρανία», έγραψε ο Γερμάκ στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Την ίδια ώρα, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο Κίεβο, ο Ουκρανός πρόεδρος είπε ότι η Ρωσία έχει περιορίσει τα πλήγματα στις ενεργειακές υποδομές, αλλά επιτίθεται σε άλλες μη στρατιωτικές υποδομές. Υπογράμμισε επίσης ότι το Κίεβο δεν είναι έτοιμο να συζητήσει εδαφικά θέματα, μέχρι να εφαρμοστεί η εκεχειρία.

Ο Ζελένσκι κατηγόρησε ξανά τον Γουίτκοφ ότι «διασπείρει το ρωσικό αφήγημα» για τον πόλεμο.

Το Κρεμλίνο παρουσίασε τις σημερινές συναντήσεις στο Παρίσι ως μια ευκαιρία για να ενημερώσει ο Γουίτκοφ τους Ευρωπαίους για τις συνομιλίες που είχε με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν την περασμένη εβδομάδα.

Αμερικανοί και Γάλλοι αξιωματούχοι είπαν ότι στο Παρίσι θα συζητούσαν επίσης τις προσπάθειες των ΗΠΑ να καταλήξουν σε μια συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Ο Γουίτκοφ θα μεταβεί το Σάββατο στη Ρώμη για τον δεύτερο γύρο των συνομιλιών με τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί. Το περασμένο Σάββατο, στο Ομάν, συναντήθηκαν επί 45 λεπτά. Και οι δύο πλευρές χαρακτήρισαν θετικές τις συνομιλίες αλλά παραδέχτηκαν ότι βρίσκονται ακόμη μακριά από μια ενδεχόμενη συμφωνία.

