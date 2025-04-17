Κατά τη συνάντησή τους στον Λευκό Οίκο την Πέμπτη, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι εξέφρασαν την αισιοδοξία τους για την επίτευξη εμπορικής συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στις δηλώσεις του από το Οβάλ Γραφείο ο Τραμπ είπε ότι η Τζόρτζια Μελόνι «κάνει φανταστική δουλειά» και ότι «έχει σαρώσει την Ευρώπη», προσθέτοντας πως «έχει γίνει φίλη».

Από την πλευρά της, η Μελόνι ανέφερε ότι έχουν πολλά να συζητήσουν — μεταξύ άλλων, την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης και των συνθετικών ναρκωτικών όπως η φαιντανύλη, αλλά και ζητήματα εμπορίου, οικονομίας και ενέργειας, αφήνοντας να εννοηθεί ότι υπάρχουν σχέδια για αύξηση των εισαγωγών υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).

Έχουμε εισπράξει τεράστια ποσά από τους δασμούς

Η Μελόνι δήλωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ αποδέχθηκε την πρόσκλησή της για επίσημη επίσκεψη στη Ρώμη «στο κοντινό μέλλον», προσθέτοντας ότι αυτή θα μπορούσε να αποτελέσει και ευκαιρία για συνάντηση με άλλους Ευρωπαίους ηγέτες.

«Ο στόχος για μένα είναι να κάνουμε ξανά τη Δύση σπουδαία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σχολιάζοντας το ζήτημα των δασμών, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν εισπράξει «τεράστια ποσά» από τις επιβληθείσες εμπορικές επιβαρύνσεις.

«Κερδίζουμε τεράστια ποσά από τους δασμούς. Είχαμε δεχτεί πολύ άδικη μεταχείριση στο εμπόριο, αλλά οι χώρες αρχίζουν να συνηθίζουν την ιδέα ότι δεν μπορούν πια να μας το κάνουν αυτό», είπε ο Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι «όλοι θέλουν να κάνουν συμφωνία με τις ΗΠΑ» και υποσχέθηκε πως «θα δείτε φανταστικά νούμερα».

«Οι δασμοί μάς κάνουν πλούσιους», είπε χαρακτηριστικά. «Παίρνουμε δισεκατομμύρια δολάρια» ενώ σε ένα μήνυμα προς τις χώρες που έχει επιβάλει δασμούς διαμήνυσε ότι «αν δεν έρθουν στο τραπέζι για να κάνουν συμφωνία, θα την κάνουμε εμείς για λογαριασμό τους».

Ο Ντόναλντ Τραμπ σχολιάζοντας ειδικά το ζήτημα της Κίνας, είπε ότι «κανένας άλλος πρόεδρος δεν πήρε ούτε 10 σεντς. Εγώ πήρα πάνω από 700 δισεκατομμύρια δολάρια από την Κίνα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «τα πηγαίνουν πολύ καλά», προσθέτοντας ότι «χτίζουμε μια χώρα όπως καμία άλλη».

Περιμένω απάντηση από τον Πούτιν αυτή την εβδομάδα

Αναφερόμενη στον πόλεμο στην Ουκρανία, η Ιταλίδα πρωθυπουργός δήλωσε ότι «υπερασπιζόμαστε μαζί την ελευθερία της Ουκρανίας» και πρόσθεσε ότι «μπορούμε να οικοδομήσουμε μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη».

Ο πρόεδρος Τραμπ, από την πλευρά του, ανέφερε ότι «πάμε καλά» και επέμεινε ότι «θέλουμε να το τελειώσουμε», αναφερόμενος στις προσπάθειες για τερματισμό του πολέμου.

«Θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Και νομίζω ότι πλησιάζουμε, αλλά θα σας ενημερώσουμε πολύ σύντομα», είπε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς για την αντίδραση του Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Τραμπ απάντησε ότι «θα ακούσουμε από αυτούς μέσα στην εβδομάδα, πολύ σύντομα, στην πραγματικότητα, καταλήγοντας ότι «Θέλουμε να σταματήσει ο θάνατος, να σταματήσει η αιματοχυσία».

Ερωτηθείς για τα σχέδια Βρετανίας και Γαλλίας σχετικά με την «ειρηνευτική αποστολή» στην Ουκρανία, ο Τραμπ απάντησς ότι «οι ειρηνευτικές αποστολές είναι πάντα κάτι θετικό για μένα. Είμαι εντάξει με τις ειρηνευτικές αποστολές».

«Έχουμε συμφωνία με την Ουκρανία για τα ορυκτά - Υπογραφές την επόμενη Πέμπτη»

Αναφερόμενος στη συμφωνία με την Ουκρανία για τα ορυκτά, ο Τραμπ ενημέρωσε ότι «εχουμε μια συμφωνία για ορυκτά, η οποία, απ’ ό,τι καταλαβαίνω, θα υπογραφεί την Πέμπτη, την επόμενη Πέμπτη, σύντομα».

Όταν ρωτήθηκε σχετικά με το σχόλιο του Βολοντίμιρ Ζελένσκι για την Κίνα, ο Τραμπ απέφυγε να απαντήσει, λέγοντας ότι «δεν έχω κάποιο σχόλιο γι’ αυτό, δεν έχω ιδέα, είναι δική του δήλωση, όχι δική μου».

Στο Οβάλ Γραφείο παρευρίσκονται επίσης ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος σύντομα θα μεταβεί στη Ρώμη, ο υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, και ο υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ.

Δεν βιάζομαι να χτυπήσω το Ιράν

Αναφορικά με το Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν βιάζεται να εξαπολύσει επίθεση κατά του Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Ερωτηθείς για δημοσίευμα των New York Times που ανέφερε ότι είχε απορρίψει ισραηλινή πρόταση για επίθεση κατά του Ιράν, ο Τραμπ απάντησε: «Δεν θα το έλεγα απορρίψει. Δεν βιάζομαι να το κάνω, γιατί πιστεύω ότι το Ιράν έχει την ευκαιρία να γίνει μια σπουδαία χώρα».

Η Ευρώπη έχει πρόβλημα με το μεταναστευτικό

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την ελπίδα ότι η Ευρώπη θα «γίνει ξανά σπουδαία», αποδίδοντας πολλά από τα προβλήματά της στη μετανάστευση.

Εξήρε την Ιταλίδα πρωθυπουργό για τη σκληρή της στάση στο μεταναστευτικό, λέγοντας πως «θα ήθελα περισσότεροι άνθρωποι να είναι σαν κι εκείνη».

Η Μελόνι, από την πλευρά της, δήλωσε ότι η αλλαγή έχει ήδη ξεκινήσει, χάρη στο παράδειγμα της Ιταλίας.

«Είμαι αισιόδοξη», τόνισε.

Θα υπάρξει συμφωνία με την ΕΕ 100%

Νωρίτερα, μιλώντας ενώπιον των δημοσιογράφων στον Λευκό Οίκο, η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, δήλωσε ότι η παρουσία της στην Ουάσινγκτον οφείλεται στην πίστη της στην «ενότητα της Δύσης».

Ο Ντόναλντ Τραμπ παρενέβη λέγοντας πως η Μελόνι «πιστεύει στον πρόεδρο», με την Ιταλίδα πρωθυπουργό να συμφωνεί και να προσθέτει: «Πρέπει να προχωρήσουμε μαζί. Γι' αυτό βρίσκομαι εδώ».

Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι οι σχέσεις ΗΠΑ–Ιταλίας είναι εξαιρετικές και επιβεβαίωσε πως θα υπάρξει εμπορική συμφωνία: «Θα υπάρξει συμφωνία, 100%, αλλά θα είναι μια δίκαιη συμφωνία», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έδωσε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για το πότε θα οριστικοποιηθούν οι πρώτες συμφωνίες με τους εμπορικούς εταίρους που επιδιώκουν να αποφύγουν τους υψηλούς δασμούς που έχει απειλήσει να επιβάλει, λέγοντας μόνο ότι αυτές θα επιτευχθούν «σε κάποια στιγμή».

«Δεν βιαζόμαστε», τόνισε. «Δεν θα έχουμε κανένα σοβαρό πρόβλημα να καταλήξουμε σε συμφωνία με την Ευρώπη ή με οποιονδήποτε άλλον».

Στο ίδιο κλίμα και η πρωθυπουργός της Ιταλίας εξέφρασε την πεποίθηση ότι θα επιτευχθεί συμφωνία.

Οι δύο ηγέτες θα γευματίσουν μαζί μετά τη συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο.

Ειδικότερα, λίγο πριν ξεκινήσει το γεύμα του με την Ιταλίδα πρωθυπουργό στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι εμπορικές διαπραγματεύσεις με άλλες χώρες «προχωρούν πολύ καλά», αλλά υπογράμμισε πως οι ΗΠΑ «δεν βιάζονται» να ολοκληρώσουν συμφωνίες.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες έγιναν αντικείμενο εκμετάλλευσης από σχεδόν κάθε χώρα στον κόσμο. Δεν πρόκειται να ξανασυμβεί αυτό. Θα κάνουμε δίκαιες συμφωνίες», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι σκοπεύει να συνάψει «μια πολύ καλή συμφωνία» και με την Κίνα, υπογραμμίζοντας την εμπορική του ατζέντα για «ισόρροπες σχέσεις».

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν παρέλειψε να επαινέσει την Τζόρτζια Μελόνι, αποκαλώντας τη «σπουδαία πρωθυπουργό» και λέγοντας ότι «κάνει φανταστική δουλειά στην Ιταλία».

«Είμαστε πολύ περήφανοι για εκείνη. Τη γνώρισα από την αρχή της θητείας της και είχα διακρίνει το μεγάλο της ταλέντο. Είναι μια από τους πραγματικούς ηγέτες του κόσμου. Είμαι πολύ υπερήφανος που βρίσκομαι μαζί της», τόνισε ο Τραμπ.

Απαντώντας στους επαίνους, η Μελόνι δήλωσε πως είναι βέβαιη ότι η ΕΕ θα πετύχει μια συμφωνία για τους δασμούς και ανακοίνωσε ότι θα προσκαλέσει τον Τραμπ να επισκεφθεί την Ιταλία.

«Θέλω να μιλήσουμε ειλικρινά για τις ανάγκες που έχουμε και οι δύο και να βρούμε τον καλύτερο τρόπο για να ενισχύσουμε αμοιβαία τις χώρες μας», πρόσθεσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.

Ο Τραμπ σχολίασε με νόημα: «Έχουμε κάτι που όλοι θέλουν — ξέρετε τι σημαίνει αυτό, έτσι;»

Σημειώνεται ότι ως ένδειξη της στενής σχέσης μεταξύ της Μελόνι και του Τραμπ, η Ιταλίδα πρωθυπουργός ήταν η μόνη ηγέτης της ΕΕ που παρευρέθηκε στην ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ νωρίτερα φέτος.

Η Μελόνι είναι η πρώτη Ευρωπαία ηγέτης που έχει κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Τραμπ από τότε που ανακοίνωσε και στη συνέχεια ανέστειλε δασμούς 20% στις ευρωπαϊκές εξαγωγές. Η ίδια εξασφάλισε αυτή τη συνάντηση σε μια κρίσιμη καμπή του εμπορικού πολέμου ως επικεφαλής της Ιταλίας, αλλά κατά κάποιον τρόπο εκπροσωπεί και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός βρίσκεται σε στενή επαφή με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ενόψει του ταξιδιού, και όπως ανέφερε εκπρόσωπος της Επιτροπής αυτή την εβδομάδα, «η προσέγγιση είναι στενά συντονισμένη».

Η Μελόνι, ιδεολογική σύμμαχος του Αμερικανού προέδρου και επικεφαλής μιας εκ των επτά μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου (G7), θεωρείται πιθανή γέφυρα μεταξύ της κυβέρνησής του και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εν μέσω ενός εμπορικού πολέμου που έχει ταράξει τις χρηματοπιστωτικές αγορές και έχει εντείνει τους φόβους για παγκόσμια ύφεση. Η επίσκεψή της παρακολουθείται στενά από άλλους εμπορικούς εταίρους που αναζητούν ενδείξεις για το ποιες παραχωρήσεις επιδιώκει ο Τραμπ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ στη συνάντηση με τη Μελόνι θα θέσει το ζήτημα της ενίσχυσης των αμερικανικών εξαγωγών ενέργειας και προώθησης της συνεργασίας στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Η Ιταλίδα πρωθυπουργός θα επικεντρωθεί στο ζήτημα των δασμών.

Οι συνομιλίες των δύο ηγετών θα καλύψουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων εμπορίου, περιλαμβανομένης της χαλάρωσης των εισαγωγικών δασμών και των ρυθμιστικών εμποδίων για τις αμερικανικές επιχειρήσεις, καθώς και της ενίσχυσης των κοινών ευκαιριών σε τομείς όπως το διάστημα, οι τηλεπικοινωνίες και η βιοτεχνολογία, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Οι αξιωματούχοι επεδίωξαν να τονίσουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν την Ιταλία βασικό οικονομικό εταίρο και μία από τις σημαντικότερες αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αμερικανικά αγαθά και υπηρεσίες. Ενώ οι συζητήσεις θα αγγίξουν το θέμα των δασμών, οι ηγέτες θα ασχοληθούν με ένα πολύ ευρύτερο φάσμα παγκόσμιων ζητημάτων, όπως η ναυτιλία, θέματα που σχετίζονται με την άμυνα, οι δαπάνες για τη συλλογική ασφάλεια και ο τερματισμός του πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με τους αξιωματούχους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.