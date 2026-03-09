Βρετανικά μαχητικά αεροσκάφη κατέρριψαν ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος και αναχαίτισαν ακόμη ένα drone που κατευθύνονταν στην Ιορδανία και το Μπαχρέιν αντίστοιχα κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακοίνωσε το βρετανικό υπουργείο Άμυνας.

An update on UK operations in the Middle East, 09 March 2026. pic.twitter.com/dXbvxEn1iT March 9, 2026

Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει επίσης ξεκινήσει αμυντικές πτήσεις για την υπεράσπιση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, πρόσθεσε το υπουργείο.

Οι κινήσεις αυτές έρχονται μετά την ανακοίνωση του Λονδίνου ότι θα αναπτύξει επιπλέον στρατιωτικά μέσα στη Μέση Ανατολή και στην ανατολική Μεσόγειο για να βοηθήσει στην υπεράσπιση συμμάχων και στρατιωτικών βάσεων.

Το υπουργείο ανέφερε ακόμη ότι επιπλέον ελικόπτερα AgustaWestland AW159 Wildcat έχουν φτάσει στην Κύπρο, μετά την επίθεση με drone την περασμένη εβδομάδα σε βρετανική αεροπορική βάση στο νησί.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.