O Ντόναλντ Τραμπ ενημέρωσε τους Ευρωπαίους ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν αποδέχθηκε την παρουσία δυτικών στρατευμάτων στην Ουκρανία ως αναπόσπαστο στοιχείο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας, προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητά της, όπως μεταδίδει η Wall Street Journal.

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε σε Ευρωπαίους ηγέτες ότι είναι ανοιχτός στο ενδεχόμενο παροχής αμερικανικών εγγυήσεων ασφαλείας στην Ουκρανία, σύμφωνα με αρκετούς Ευρωπαίους αξιωματούχους, σηματοδοτώντας σημαντική μετατόπιση στη στάση του για τον ρόλο των ΗΠΑ στον τερματισμό του πολέμου.

Οι αξιωματούχοι, που μίλησαν με τον Τραμπ μετά τη συνάντησή του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα, ανέφεραν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος τους είπε πως ο Ρώσος ηγέτης δεν θα σταματήσει τις μάχες στη διάρκεια των ειρηνευτικών συνομιλιών και επέμεινε ότι η Ουκρανία πρέπει να παραχωρήσει εδάφη στα ανατολικά της χώρας με αντάλλαγμα το «πάγωμα» της γραμμής του μετώπου αλλού.

Σύμφωνα με τέσσερις αξιωματούχους, ο Τραμπ είπε ότι ο Πούτιν αποδέχθηκε πως κάθε ειρηνευτική συμφωνία θα έπρεπε να περιλαμβάνει την παρουσία δυτικών στρατευμάτων στην Ουκρανία.

Πριν από τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα, η Ουάσινγκτον είχε ενημερώσει τους Ευρωπαίους ότι η Μόσχα είχε δείξει πρόθεση για προσωρινή κατάπαυση του πυρός και συμμετοχή σε δεύτερο γύρο συνομιλιών για μια πιο μακροπρόθεσμη ειρήνη, σύμφωνα με τρεις αξιωματούχους. Όμως, σε τηλεφωνική επικοινωνία από το Air Force One, στην επιστροφή του από τη σύνοδο, ο Τραμπ μετέφερε στους Ευρωπαίους ότι ο Πούτιν θέλει να συνεχίσει τις μάχες.

Το Κίεβο επιδιώκει εδώ και καιρό αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας ως ασπίδα απέναντι σε μελλοντική ρωσική επιθετικότητα, στο πλαίσιο οποιασδήποτε ειρηνευτικής συμφωνίας. Ωστόσο, ορισμένοι αξιωματούχοι των ΗΠΑ έχουν επιμείνει ότι η Ουάσινγκτον δεν θα αναλάβει ρόλο εγγυητή για το Κίεβο. Η επιμονή του Βολοντίμιρ Ζελένσκι να εξασφαλίσει κάποιου είδους εγγύηση από την Ουάσινγκτον συνέβαλε στη σφοδρή αντιπαράθεση που είχε με τον Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο τον Φεβρουάριο.

Ο Λευκός Οίκος δεν έχει σχολιάσει δημόσια το ζήτημα των εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία μετά την άφιξη του Τραμπ στην Αλάσκα για τη συνάντηση με τον Πούτιν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να μετατοπίζει τη στάση του στο ζήτημα των εγγυήσεων ασφαλείας προς την Ουκρανία, σύμφωνα με Ευρωπαίους αξιωματούχους, καθώς για μήνες είχε απορρίψει τα σχετικά αιτήματα του Ζελένσκι, φοβούμενος ότι θα εμπλέξουν τις ΗΠΑ σε έναν ξένο πόλεμο.

Όπως ανέφεραν τρεις Ευρωπαίοι αξιωματούχοι που συμμετείχαν στην επικοινωνία, οι εγγυήσεις που περιέγραψε ο Τραμπ θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν αμερικανική στρατιωτική υποστήριξη σε μια ευρωπαϊκά καθοδηγούμενη δύναμη ασφαλείας στην Ουκρανία, χωρίς όμως δέσμευση για μόνιμη παρουσία αμερικανικών στρατευμάτων στο έδαφος.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Τραμπ μίλησε για διμερείς δεσμεύσεις ασφαλείας και για οικονομική και στρατιωτική στήριξη στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις από έναν δυτικό συνασπισμό πρόθυμων κρατών, στον οποίο θα περιλαμβάνονταν και οι ΗΠΑ.

Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις υπογράμμισαν το Σάββατο, σε κοινή ανακοίνωση μετά από επαφές με τον Τραμπ, ότι η Ουκρανία χρειάζεται «αδιαπραγμάτευτες εγγυήσεις ασφαλείας» για να υπερασπιστεί την κυριαρχία και την εδαφική της ακεραιότητα, καλωσορίζοντας τη δήλωση του Αμερικανού προέδρου ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να παράσχουν τέτοιες εγγυήσεις.



