Reuters: Ο Ζελένσκι απέρριψε την πρόταση Πούτιν για παράδοση του Ντονέτσκ

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέρριψε πρόταση που, σύμφωνα με το Reuters, διαβίβασε ο Ντόναλντ Τραμπ εκ μέρους του Βλαντίμιρ Πούτιν, βάσει της οποίας η Ρωσία θα συμφωνούσε σε «πάγωμα» των περισσότερων μετώπων με αντάλλαγμα την πλήρη παράδοση του Ντονέτσκ στη Μόσχα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το Σάββατο ότι η Ουκρανία θα πρέπει να προχωρήσει σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία, υπογραμμίζοντας ότι «η Ρωσία είναι μια πολύ μεγάλη δύναμη κι εκείνοι όχι», έπειτα από τη σύνοδο στην Αλάσκα στην οποία ο Βλαντίμιρ Πούτιν φέρεται να απαίτησε περισσότερα ουκρανικά εδάφη.

Σε επακόλουθη ενημέρωση με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Τραμπ είπε πως ο Ρώσος ηγέτης πρόσφερε «πάγωμα» των περισσότερων γραμμών του μετώπου, εάν οι ουκρανικές δυνάμεις αποχωρούσαν πλήρως από το Ντονέτσκ, τη βιομηχανική περιοχή που αποτελεί έναν από τους κύριους στόχους της Μόσχας.

Ο Ζελένσκι έχει επαναλάβει πολλές φορές ότι δεν μπορεί να παραχωρήσει εδάφη χωρίς αλλαγές στο Σύνταγμα της Ουκρανίας, ενώ το Κίεβο θεωρεί τις «οχυρωμένες πόλεις» του Ντονέτσκ, όπως το Σλοβιάνσκ και το Κραματόρσκ, ως κρίσιμη γραμμή άμυνας απέναντι σε περαιτέρω ρωσικές επεκτάσεις.

Έχει επίσης επιμείνει στην ανάγκη εγγυήσεων ασφαλείας, ώστε να αποτραπεί μια νέα εισβολή στο μέλλον. Ο ίδιος ανέφερε ότι συζήτησε με τον Τραμπ και έλαβε «θετικά σήματα από την αμερικανική πλευρά» για συμμετοχή στη διαδικασία, τονίζοντας πως η Ουκρανία χρειάζεται μια διαρκή ειρήνη και όχι «απλώς μια ακόμη παύση» ανάμεσα σε ρωσικές επιθέσεις.







