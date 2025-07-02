Τραμπ: Βαθμολογεί τους προέδρους των ΗΠΑ - Και τον εαυτό του – Βίντεο 

Ίσως να σας προκαλέσει έκπληξη, αλλά μιλώντας σε δημοσιογράφους στο προεδρικό αεροπλάνο, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ αξιολόγησε το έργο των προκατόχων του και απένειμε στον... εαυτό του την υψηλότερη βαθμολογία.

«Ο Ομπάμα ήταν ένας απαίσιος πρόεδρος. Ο Μπάιντεν είναι ο χειρότερος πρόεδρος στην ιστορία της χώρας μας! Ο Μπους δεν έπρεπε να είχε εισβάλει στη Μέση Ανατολή και να τινάξει το μέρος στον αέρα, οπότε επίσης δεν του δίνω υψηλή βαθμολογία... Δίνω στον Τραμπ πολύ υψηλή βαθμολογία» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τραμπ μιλώντας για τον εαυτό του σε τρίτο πρόσωπο. Τουλάχιστον το σκέφθηκε για λίγα δευτερόλεπτα προτού βαθμολογήσει τον εαυτό του.

Trump: "President Obama was a terrible president. President Biden was the worst president. President Bush... I don't give him high marks either. I give Trump very high marks."



I think Trump is the worst president we've ever had. pic.twitter.com/j1uqFjiQpU — Ron Smith (@Ronxyz00) July 1, 2025

Πηγή: skai.gr

