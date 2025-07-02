Με δασμούς της τάξεως του 30-35% απειλεί ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ την Ιαπωνία, εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών έως τις 9 Ιουλίου.

Στις 2 Απριλίου, την λεγόμενη «Ημέρα Απελευθέρωσης» του Τραμπ, επιβλήθηκαν στην Ιαπωνία δασμοί της τάξεως του 24%. Έπειτα, οι δασμοί για τις περισσότερες χώρες μειώθηκαν στο 10% για 90 ημέρες ώστε να δοθεί χρόνος για εμπορικές διαπραγματεύσεις.

Η προθεσμία που έδωσε ο Τραμπ λήγει την επόμενη εβδομάδα, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να ξεκαθαρίζει επίσης πως δεν έχει σκοπό να παρατείνει την προθεσμία.

«Έχουμε ασχοληθεί με την Ιαπωνία. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία, αμφιβάλλω για αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τραμπ σε δημοσιογράφους από το Air Force One την Τρίτη.

Όπως και σε πολλές ακόμη χώρες, οι περισσότερες από τις εξαγωγές της Ιαπωνίας προς τις ΗΠΑ έχουν δασμούς 10%, ενώ ισχύει και φόρος εισαγωγής 25% στα ιαπωνικά οχήματα και ανταλλακτικά, ενώ ο χάλυβας και το αλουμίνιο υπόκεινται σε δασμό 50%.

Παράλληλα, ο Ιάπωνας κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιοσιμάσα Χαγιάσι δήλωσε ότι δεν θα κάνει παραχωρήσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν τους αγρότες της χώρας του, απλά για να επιτευχθεί συμφωνία με την Ουάσινγκτον. Οι δηλώσεις αυτές ήρθαν μετά την κριτική που άσκησε ο Τραμπ σε χώρες για τις ιαπωνικές εισαγωγές ρυζιού. «Για να δείξω στους ανθρώπους πόσο κακομαθημένες έχουν γίνει οι χώρες σε σχέση με τις ΗΠΑ, και έχω μεγάλο σεβασμό για την Ιαπωνία, δεν παίρνουν το ρύζι μας ενώ έχουν τεράστια έλλειψη ρυζιού», έγραψε στο Truth Social.

Όπως τονίζει το BBC, ο Τραμπ αρχικά είχε δηλώσει ότι θα υπέγραφε 90 εμπορικές συμφωνίες, αλλά έχει συνάψει συμφωνία μόνο με το Ηνωμένο Βασίλειο.



Πηγή: skai.gr

