Στην αποκάλυψη ότι η Τουρκία έχει προτείνει στην Ουάσινγκτον οι S-400 να λειτουργούν αυτόνομα, προχώρησε μέσω ανάρτησης στα social media ο υπουργός Άμυνας της γειτονικής χώρας Γιασάρ Γκιουλέρ. «Δίχως να συνδέονται τα ραντάρ του ΝΑΤΟ είναι μια καλή λύση, περιμένουμε την απάντησή τους», πρόσθεσε ο Γκιουλέρ.

Την ίδια στιγμή έκρουσε καμπανάκι κινδύνου αναφορικά με πιθανή σύρραξη της Τουρκίας με το Ισραήλ. «Υπάρχει ρίσκο σύγκρουσής μας με το Ισραήλ, αλλά στην παρούσα φάση είναι μικρό», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενημερώνοντας πως ο τουρκικός αντιαεροπορικός θόλος θα είναι έτοιμος έως το 2029.

ÖZEL RÖPORTAJIM

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den çok önemli açıklamalar:

-S400'leri "stand-alone" kullanma konsepti halen geçerli

-Çelik Kubbe 2026-2029 aralığında tamamlanacak

-İsrail ile çatışma riski mevcut ancak şu an için düşük@tcsavunma

👇👇https://t.co/V42Co18d9K pic.twitter.com/1ZVD90aLMC — Hakan Çelik (@hakanchelik) March 6, 2026

Την ίδια στιγμή, η τουρκική εφημερίδα Cumhuriyet ασκεί έντονη κριτική στην κυβέρνηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για τις εξαιρετικά περιορισμένες ικανότητες των συστημάτων αεράμυνας της Άγκυρας. «Δεν έχουμε αντιαεροπορική άμυνα, τα τουρκικά συστήματα δεν έχουν μεγάλες δυνατότητες, το Ιντζιρλίκ το προστατεύουν ισπανικά Patriot», σημειώνει το σχετικό δημοσίευμα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.