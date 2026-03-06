Λογαριασμός
Γκιουλέρ: Προτείναμε στους Αμερικανούς οι S-400 να λειτουργούν αυτόνομα, περιμένουμε την απάντησή τους

«Δίχως να συνδέονται στα ραντάρ του ΝΑΤΟ είναι μια καλή λύση», πρόσθεσε ο Τούρκος υπουργός Άμυνας - «Υπάρχει ρίσκο σύγκρουσης με Ισραήλ, μικρό προς το παρόν»

Γκιουλέρ

Στην αποκάλυψη ότι η Τουρκία έχει προτείνει στην Ουάσινγκτον οι S-400 να λειτουργούν αυτόνομα, προχώρησε μέσω ανάρτησης στα social media ο υπουργός Άμυνας της γειτονικής χώρας Γιασάρ Γκιουλέρ. «Δίχως να συνδέονται τα ραντάρ του ΝΑΤΟ είναι μια καλή λύση, περιμένουμε την απάντησή τους», πρόσθεσε ο Γκιουλέρ.

Την ίδια στιγμή έκρουσε καμπανάκι κινδύνου αναφορικά με πιθανή σύρραξη της Τουρκίας με το Ισραήλ. «Υπάρχει ρίσκο σύγκρουσής μας με το Ισραήλ, αλλά στην παρούσα φάση είναι μικρό», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενημερώνοντας πως ο τουρκικός αντιαεροπορικός θόλος θα είναι έτοιμος έως το 2029.

Την ίδια στιγμή, η τουρκική εφημερίδα Cumhuriyet ασκεί έντονη κριτική στην κυβέρνηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για τις εξαιρετικά περιορισμένες ικανότητες των συστημάτων αεράμυνας της Άγκυρας. «Δεν έχουμε αντιαεροπορική άμυνα, τα τουρκικά συστήματα δεν έχουν μεγάλες δυνατότητες, το Ιντζιρλίκ το προστατεύουν ισπανικά Patriot», σημειώνει το σχετικό δημοσίευμα.

Cumhuriyet

