Η ουγγρική αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους Wizz Air ανακοινώνει ότι θα αναστείλει προσωρινά τις πτήσεις από και προς το Τελ Αβίβ τουλάχιστον έως τις 14 Ιανουαρίου 2025, λόγω «της συνεχιζόμενης κατάστασης στην περιοχή».

H Wizz Air προστίθεται στη λίστα με τις αεροπορικές εταιρείες οι οποίες ανά διαστήματα αναστέλλουν τις πτήσεις τους προς το Τελ Αβίβ λόγω της επικινδυνότητας που αυξάνεται πάνω από τον εναέριο χώρο του Ισραήλ.

