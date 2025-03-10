Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Κύπρος: Νηπιαγωγός απείλησε βρέφος ότι θα το πετάξει απ' το παράθυρο - Απολύθηκε άμεσα - Δείτε βίντεο

Όλα άρχισαν με τη δημοσιοποίηση βίντεο στο Χ το οποίο διαγράφηκε λίγες ώρες μετά την ανάρτησή του. Ωστόσο, ο πατέρας του παιδιού προχώρησε σε καταγγελία

Κύπρος: Νηπιαγωγός απείλησε βρέφος ότι θα το πετάξει απ' το παράθυρο

Ραγδαίες ήταν οι εξελίξεις αναφορικά με το περιστατικό λεκτικής επίθεσης σε βρέφος από νηπιαγωγό, σε νηπιαγωγείο της Λευκωσίας. Όλα άρχισαν με τη δημοσιοποίηση σχετικού βίντεο στο Χ το οποίο διαγράφηκε λίγες ώρες μετά την ανάρτησή του. Ο πατέρας του παιδιού προχώρησε σε καταγγελία στην Αστυνομία και σύμφωνα με τη Διευθύντρια των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας Μαρία Κυρατζή η εν λόγω υπάλληλος έχει απολυθεί. δ

Στο βίντεο η νηπιαγωγός αρπάζει το παιδάκι και του φωνάζει, «Τι θέλεις; Τι θέλεις; Θα σε πετάξω από το παράθυρο».

Το βίντεο τραβήχτηκε τις προηγούμενες μέρες και ανέβηκε από χρήστη του X. Η εν λόγω ανάρτηση ωστόσο κατέβηκε αργά το βράδυ της Κυριακής. 

Σύμφωνα με την κ.Κυρατζή ο κόσμος πρέπει να προβαίνει άμεσα σε καταγγελία αν παρατηρεί οτιδήποτε ύποπτο. 

«Και την περασμένη βδομάδα ενήργησαν άμεσα οι λειτουργοί των ΥΚΕ μετά την ενημέρωση που είχαν. Οι λειτουργοί διασφάλισαν ότι αυτή η καταγγελία έγινε. Σε περίπτωση που δεν γινόταν θα πήγαιναν οι λειτουργοί μας. Έτσι ακριβώς έγινε και σήμερα το πρωί. Οι λειτουργοί μας είναι σε συνεργασία με την Αστυνομία από νωρίς το πρωί. Η σημασία σε τέτοιες περιπτώσεις είναι να ενημερώνει αμέσως ο κόσμος αν παρατηρεί κάτι παράξενο», είπε. 

Πηγή: sigmalive.com

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κύπρος νηπιαγωγείο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
7 0 Bookmark