Κύπρος: Νηπιαγωγός απείλησε βρέφος ότι θα το πετάξει απ' το παράθυρο

Ραγδαίες ήταν οι εξελίξεις αναφορικά με το περιστατικό λεκτικής επίθεσης σε βρέφος από νηπιαγωγό, σε νηπιαγωγείο της Λευκωσίας. Όλα άρχισαν με τη δημοσιοποίηση σχετικού βίντεο στο Χ το οποίο διαγράφηκε λίγες ώρες μετά την ανάρτησή του. Ο πατέρας του παιδιού προχώρησε σε καταγγελία στην Αστυνομία και σύμφωνα με τη Διευθύντρια των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας Μαρία Κυρατζή η εν λόγω υπάλληλος έχει απολυθεί. δ

Στο βίντεο η νηπιαγωγός αρπάζει το παιδάκι και του φωνάζει, «Τι θέλεις; Τι θέλεις; Θα σε πετάξω από το παράθυρο».

Το βίντεο τραβήχτηκε τις προηγούμενες μέρες και ανέβηκε από χρήστη του X. Η εν λόγω ανάρτηση ωστόσο κατέβηκε αργά το βράδυ της Κυριακής.

Σύμφωνα με την κ.Κυρατζή ο κόσμος πρέπει να προβαίνει άμεσα σε καταγγελία αν παρατηρεί οτιδήποτε ύποπτο.

«Και την περασμένη βδομάδα ενήργησαν άμεσα οι λειτουργοί των ΥΚΕ μετά την ενημέρωση που είχαν. Οι λειτουργοί διασφάλισαν ότι αυτή η καταγγελία έγινε. Σε περίπτωση που δεν γινόταν θα πήγαιναν οι λειτουργοί μας. Έτσι ακριβώς έγινε και σήμερα το πρωί. Οι λειτουργοί μας είναι σε συνεργασία με την Αστυνομία από νωρίς το πρωί. Η σημασία σε τέτοιες περιπτώσεις είναι να ενημερώνει αμέσως ο κόσμος αν παρατηρεί κάτι παράξενο», είπε.

