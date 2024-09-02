Ρωσία: Ο Βλαντίμιρ Πούτιν κατηγορεί τη Δύση ότι διώκει Ρώσους δημοσιογράφους

Η Δύση διώκει ανοιχτά Ρώσους δημοσιογράφους, κατήγγειλε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν σε συνέντευξή του που δημοσιεύθηκε σήμερα Δευτέρα, μερικές ημέρες αφότου η Μόσχα απαγόρευσε την είσοδο στη χώρα σε Αμερικανούς δημοσιογράφους.

«Προκειμένου να κρυφτεί από τα άβολα γεγονότα, από τις αληθινές πληροφορίες, η Δύση, που θεωρεί εαυτόν πρότυπο ελευθερίας, έχει ξεκινήσει να διώκει ανοιχτά Ρώσους ανταποκριτές», κατήγγειλε ο Πούτιν μιλώντας στην εφημερίδα Onoodor της Μογγολίας, πριν από την επίσκεψή του στη χώρα.

Οι δηλώσεις αυτές του Ρώσου προέδρου έγιναν αφού την Τετάρτη η Μόσχα απαγόρευσε την είσοδο στο ρωσικό έδαφος σε 92 Αμερικανούς πολίτες -- ανάμεσά τους δημοσιογράφοι, δικηγόροι και επικεφαλής εταιρειών της αμυντικής βιομηχανίας -- λόγω της ρωσοφοβικής, όπως τη χαρακτήρισε, στάσης της Ουάσινγκτον.

Εξάλλου εδώ και χρόνια το Κρεμλίνο καταστέλλει τα ανεξάρτητα μέσα, ενώ μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022 προσπαθεί να φιμώσει τις φωνές των αντιφρονούντων σε ρωσόφωνα μέσα ενημέρωσης.

Ο Πούτιν ισχυρίστηκε δε, ότι στη Ρωσία υπάρχει ελευθερία του Τύπου.

«Η μόνη προϋπόθεση είναι (οι δημοσιογράφοι) να συμμορφώνονται με τη ρωσική νομοθεσία», εξήγησε. «Οι ξένοι ανταποκριτές που λαμβάνουν διαπίστευση στη χώρα μας θα πρέπει να το κατανοούν αυτό».

Η Ρωσία έχει κατηγορήσει επανειλημμένα δυτικές χώρες ότι επιβάλλουν άδικους περιορισμούς στα μέσα ενημέρωσής της, μεταξύ των οποίων απαγορεύσεις σε ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Πούτιν δήλωσε στην εφημερίδα της Μογγολίας ότι Ρώσοι δημοσιογράφοι αντιμετωπίζουν «άμεση λογοκρισία» σχεδόν σε όλες τις δυτικές χώρες.

«Το μόνο πράγμα που κάνουν τα μέσα ενημέρωσής μας είναι να μεταφέρουν πειστικά τη ρωσική άποψη για τα σύγχρονα προβλήματα και τις διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα στον κόσμο», εξήγησε ο Ρώσος πρόεδρος.

Τον Μάιο Ρώσοι βουλευτές ενέκριναν νομοσχέδιο το οποίο δίνει μεγαλύτερη εξουσία στους εισαγγελείς να κλείνουν τα γραφεία ξένων μέσων ενημέρωσης στη Μόσχα, στην περίπτωση που μια δυτική χώρα αντιμετωπίζει με «μη φιλικό τρόπο» τα ρωσικά μέσα.

Η Ουάσινγκτον έχει επιβάλει κυρώσεις εναντίον κάποιων κρατικών ρωσικών τηλεοπτικών σταθμών, οι οποίοι, όπως καταγγέλλει, διασπείρουν παραπληροφόρηση για να στηρίξουν τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.