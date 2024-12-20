Σφοδρές αντιδράσεις αλλά και προβληματισμό προκάλεσε η κίνηση του ηγέτη των ανταρτών της Συρίας, Άχμεντ αλ Σάρα, προς μια νεαρή γυναίκα που ήθελε να φωτογραφηθεί μαζί του. Ενώ προσπαθεί να περάσει το προφίλ ενός «μετριοπαθούς» ηγέτη -ο οποίος φόρεσε και κουστούμι σε συνέντευξη με δυτικό μέσο- ζήτησε από γυναίκα να καλύψει τα μαλλιά της.

Το περιστατικό προκάλεσε επικρίσεις τόσο από φιλελεύθερους όσο και συντηρητικούς σχολιαστές, όπως αναφέρει το BBC, καθώς δείχνει την πορεία και την πολιτική που -πιθανώς- έχει σκοπό ακολουθήσει στη Συρία, μετά την πτώση του Άσαντ.

Οι φιλελεύθεροι είδαν την κίνηση του επικεφαλής της σουνιτικής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ (HTS) ως ένδειξη ότι μπορεί να επιδιώξει να επιβάλει τον ισλαμικό νόμο στη Συρία, ενώ οι σκληροπυρηνικοί συντηρητικοί τον επέκριναν επειδή συναίνεσε εξαρχής στο να φωτογραφηθεί με τη γυναίκα.

Το στιγμιότυπο:

She arrived to take a photo with the jihadist Ahmed Al-Sharaa -aka Aljoulani- who asked her to cover her hair first. pic.twitter.com/WgD21RI9nx — Jasem Aljuraid (J.J.) | جاسم الجريّد (@JJRationalist) December 13, 2024

Τι απαντά ο αλ Σάρα στους επικριτές

Ο Άχμεντ αλ Σάρα απάντησε στις επικρίσεις λέγοντας σε συνέντευξή του στο BBC πως «δεν την ανάγκασα. Αλλά είναι η προσωπική μου ελευθερία. Θέλω να βγάζω φωτογραφίες με τον τρόπο που μου ταιριάζει».

Και η πρωταγωνίστρια στο περιστατικό, η Lea Kheirallah, δήλωσε επίσης ότι δεν ενοχλήθηκε από το αίτημα του αλ Σάρα.

Η ίδια ανέφερε πως της το ζήτησε με «ευγενικό και πατρικό τρόπο» και ότι πιστεύει ότι «ο ηγέτης έχει το δικαίωμα να παρουσιάζεται με τον τρόπο που αυτός θεωρεί κατάλληλο».

Ωστόσο, το περιστατικό κατέδειξε τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσει ο μελλοντικός ηγέτης της Συρίας στην προσπάθεια να προσελκύσει και να ενώσει μια τόσο θρησκευτικά ποικιλόμορφη χώρα.

Οι Σουνίτες μουσουλμάνοι αποτελούν την πλειονότητα του πληθυσμού, ενώ στη χώρα ζουν και Χριστιανοί, Αλαουίτες, Δρούζοι και Ισμαηλίτες.

Ορισμένοι επιθυμούν ένα κοσμικό κράτος, ενώ άλλοι θέλουν διακυβέρνηση σύμφωνα με τον ισλαμικό νόμο.

Θα επιβάλλει ισλαμικό νόμο στη Συρία η Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ;

Η Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ, που ήταν παρακλάδι της Αλ Κάιντα, επέβαλε αρχικά αυστηρούς κανόνες συμπεριφοράς και ενδυματολογικού κώδικα όταν ανέλαβε τον έλεγχο του πρώην προπυργίου των ανταρτών στην επαρχία Ιντλίμπ, το 2017.

Ωστόσο, ανακάλεσε τους κανόνες αυτούς τα τελευταία χρόνια ως απάντηση στη δημόσια κριτική. Το Κοράνι, το ιερό βιβλίο του Ισλάμ, λέει στους μουσουλμάνους - άνδρες και γυναίκες - να ντύνονται σεμνά.

Η ανδρική σεμνότητα έχει ερμηνευτεί ως το να καλύπτει το σώμα από τον αφαλό έως το γόνατο - και για τις γυναίκες θεωρείται ότι πρέπει να καλύπτουν όλο τους το σώμα, εκτός από το πρόσωπο, τα χέρια και τα πόδια τους όταν είναι μπροστά άνδρες, με τους οποίους δεν είναι συγγενείς ή παντρεμένες.

Η Lea Kheirallah ζήτησε να βγάλει μια φωτογραφία με τον αλ Σάρα όταν αυτός περιόδευε στην περιοχή Μεζέχ της Δαμασκού στις 10 Δεκεμβρίου.

Πριν συμφωνήσει, ο ηγέτης των ανταρτών της έκανε νόημα να καλύψει τα μαλλιά της και εκείνη συμμορφώθηκε. Σήκωσε την κουκούλα του πουλόβερ της και στη συνέχεια στάθηκε δίπλα του για τη φωτογραφία. Πολλά βίντεο και φωτογραφίες του περιστατικού μοιράστηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας μεγάλη οργή μεταξύ των απλών χρηστών και των σχολιαστών των μέσων ενημέρωσης.

Οι άνθρωποι με φιλελεύθερες ή μη συντηρητικές απόψεις το είδαν ως μια ανησυχητική ματιά στο πιθανό μέλλον της Συρίας υπό την HTS, φοβούμενοι όλο και πιο συντηρητικές πολιτικές, όπως η απαίτηση για όλες τις γυναίκες να φορούν χιτζάμπ ή μαντίλα.

Το αραβικό κανάλι France 24 σχολίασε το περιστατικό, με έναν τίτλο που διερωτόταν εάν η Συρία «οδεύει προς την ισλαμική κυριαρχία».

Υπήρξαν όμως και πιο αιχμηρά σχόλια. Ένας Σύρος δημοσιογράφος είπε: «Αντικαταστήσαμε έναν δικτάτορα με έναν αντιδραστικό δικτάτορα».

Άλλοι σχολιαστές προειδοποίησαν για την άνοδο «υπερεξτρεμιστών» στην εξουσία, ενώ άλλοι κατήγγειλαν τον «εξαναγκασμό μιας ελεύθερης γυναίκας» να υιοθετήσει μια συντηρητική εμφάνιση.

Πηγή: skai.gr

