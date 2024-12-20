Ερντογάν: Σωστές οι διαπιστώσεις Τραμπ - Θα βοηθήσουμε τη Συρία - Σύντομα στη Δαμασκό ο Φιντάν

Η Τουρκία θα βοηθήσει τη νέα κυβέρνηση της Συρίας να σχηματίσει την κρατική της δομή και να συντάξει νέο Σύνταγμα, δήλωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και σημείωσε ότι η Άγκυρα βρίσκεται σε επαφή με τη Δαμασκό.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στη διάρκεια πτήσης από συνάντηση της D-8 στην Αίγυπτο, ο Ερντογάν είπε ότι ο υπουργός Εξωτερικών του, Χακάν Φιντάν, θα επισκεφθεί τη Δαμασκό σύντομα για να συζητήσει τη «νέα δομή», αλλά δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

Εξέφρασε την ελπίδα ότι ο σχηματισμός της νέας συριακής κυβέρνησης, με επικεφαλής τον Αχμάντ αλ Σάρα -πιο γνωστό ως αλ Γκολάνι- θα αποτελέσει ένα νέο επίπεδο στις διμερείς σχέσεις και πρόσθεσε ότι είναι σημαντικό να αρθούν οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν στη Συρία επί Μπασάρ αλ Άσαντ για να ανοικοδομηθεί η χώρα.

Ο Ερντογάν πρόσθεσε ότι χαίρεται που βλέπει δυτικές και μουσουλμανικές χώρες να αναπτύσσουν επαφή με τον Γκολάνι και ότι οι συνομιλίες που θα έχει με τον εκλεγμένο πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ όταν αναλάβει τα καθήκοντά του θα είναι σημαντικές από αυτή την άποψη.

«Σωστές οι διαπιστώσεις Τραμπ»

Ο Ερντογάν αναφέρθηκε αναλυτικά στις δηλώσεις Τραμπ προ ημερών [σ.σ. είπε ότι πίσω από την πτώση του Άσαντ βρίσκεται ο Ερντογάν] λέγοντας ότι τα λόγια του επόμενου προέδρου «συνοψίζουν την άποψη του ίδιου και της κυβέρνησής του για την Τουρκία, την οποία θα διαμορφώσει τους επόμενους μήνες. Όλοι γνωρίζουν τη δύναμη και την αποτελεσματικότητα της Τουρκίας εκτός από την αντιπολίτευση μας».

Ο Τούρκος πρόεδρος επανέλαβε ότι «η Τουρκία είναι μεγαλύτερη από την Τουρκία. Έχουμε στόχο να προστατεύσουμε τα εδάφη μας, να αναπτύξουμε τη χώρα μας και να κάνουμε βήματα μπροστά κρατώντας τις ρίζες μας. Επιπλέον, αισθανόμαστε την ευθύνη να σταθούμε δίπλα στους φίλους και τα αδέρφια μας».

«Τα σύνορα της καρδιάς της Τουρκίας είναι πολύ πέρα από τα φυσικά της σύνορα. Το είδαμε αυτό σε κάθε χώρα που επισκεφτήκαμε και σε κάθε γεωγραφία που πατήσαμε» είπε ο Ερντογάν.

Σχολιάζοντας τις δηλώσεις Τραμπ ότι ο Ερντογάν βρίσκεται πίσω από την πτώση του Άσαντ είπε: «Ο κ. Τραμπ υπογραμμίζει ουσιαστικά τη δύναμη και την αποτελεσματικότητα της χώρας μας κάνοντας μια εκτίμηση της κατάστασης. Πώς να χαρακτηρίσεις δηλαδή τα σωστά λόγια (του Τραμπ); Οι διαπιστώσεις του είναι σωστές. Πραγματικά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα μεταξύ μας. Μέχρι στιγμής έχουμε συνομιλίες από τη στιγμή που εξελέγη. Ο κ. Τραμπ είναι ένας πραγματιστής πολιτικός. Έχει το όραμα να αλλάξει πολιτικές που δημιουργούν κόστος για τη χώρα του και τους συμμάχους της. Μετά την παραλαβή των καθηκόντων του πιθανότατα θα δώσουμε τα πρώτα μας συγχαρητήρια και θα αρχίσουμε να αντιμετωπίζουμε με ελικρίνεια τα θέματα της ατζέντας μας.

