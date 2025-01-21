«Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε μια ιστορική τελετή, ορκίστηκε ως ο 47ος Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και με την ηγετική του παρουσία και την αποφασιστικότητα που τον χαρακτηρίζει, δεσμεύτηκε να επαναφέρει την Αμερική σε μια εποχή σταθερότητας και εθνικής υπερηφάνειας. Στην ομιλία του επανέλαβε την αφοσίωσή του στις βασικές αρχές που έθεσε κατά την προεκλογική του εκστρατεία: Εθνική κυριαρχία, οικονομική αναγέννηση και ασφάλεια για όλους τους πολίτες. Ανταποκρινόμενος άμεσα στις δεσμεύσεις του, υπέγραψε σειρά διαταγμάτων που αντικατοπτρίζουν το όραμά του για την αναγέννηση των Ηνωμένων Πολιτειών, ένα μεγάλο βήμα για την Αμερική και ένα τεράστιο βήμα για την ελευθερία», αναφέρει, μεταξύ άλλων, το κόμμα των «Σπαρτιατών», σε σημερινή ανακοίνωσή του, σχετικά με την ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ και τα πρώτα διατάγματα που υπέγραψε.

«Μεταξύ των πρωτοβουλιών που ανακοίνωσε:

- Αναγνώριση των δύο φύλων, υπογραμμίζοντας την προσήλωσή του στις παραδοσιακές αξίες.

- Αποφυλάκιση κατηγορουμένων για τα επεισόδια στον Λευκό Οίκο, θέτοντας ως προτεραιότητα τη δικαιοσύνη.

- Εφαρμογή πολιτικής οικονομικού προστατευτισμού, με στόχο την προστασία των Αμερικανών εργαζομένων και την ενίσχυση της τοπικής παραγωγής.

- Διασφάλιση ενεργειακής αυτάρκειας, προωθώντας τη χρήση εγχώριων πηγών ενέργειας για τη μείωση της εξάρτησης από ξένες αγορές.

- Ενίσχυση της φύλαξης των συνόρων, ως μέτρο για την εθνική ασφάλεια και την προστασία της κοινωνίας.

Τα πρώτα δείγματα γραφής του Τραμπ δείχνουν ένα σαφές μήνυμα ενότητας, δύναμης και αποφασιστικότητας», προσθέτει η ανακοίνωση. Και καταλήγει: «Οι "Σπαρτιάτες", όπως άλλωστε κάθε ελεύθερος Έλληνας, χαιρετίζουν τη νέα θητεία Τραμπ και ελπίζουμε αυτή η αλλαγή να έρθει σύντομα και στην πατρίδα μας για να μπει τέλος στην νεοταξική παράνοια της παγκοσμιοποίησης».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

