Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι έχει εξαπολύσει επιχείρηση στην Τζενίν, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, με την Παλαιστινιακή Αρχή να ανακοινώνει τον θάνατο τεσσάρων Παλαιστινών.

Οι ισραηλινές δυνάμεις «εξαπέλυσαν αντιτρομοκρατική επιχείρηση στην Τζενίν», στο βόρειο τμήμα της Δυτικής Όχθης, με συνδρομή της αστυνομίας και των υπηρεσιών Πληροφοριών του Ισραήλ, επεσήμανε σε ανακοίνωσή του ο στρατός, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις.

Σύμφωνα με το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας, τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινό «πλήγμα» και περίπου 35 τραυματίστηκαν.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι «η μεγάλη επιχείρηση του Ισραηλινού Στρατού στην πόλη Τζενίν της Δυτικής Όχθης είναι ένα ακόμη βήμα για την επίτευξη του στόχου που θέσαμε, την ενίσχυση της ασφάλειας στην Ιουδαία και τη Σαμάρεια».

Η επιχείρηση, που ονομάστηκε «Iron Wall», αναμένεται να διαρκέσει αρκετές ημέρες.

«Λειτουργούμε με συστηματικό και αποφασιστικό τρόπο εναντίον του ιρανικού άξονα όπου κι αν στέλνει τα όπλα του, στη Γάζα, τον Λίβανο, τη Συρία, την Υεμένη και την Ιουδαία και τη Σαμάρεια», αναφέρει ο Νετανιάχου σε δήλωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από το γραφείο του.

Την προηγούμενη εβδομάδα σε άλλη ισραηλινή αεροπορική επιδρομή επίσης στην περιοχή της Τζενίν σκοτώθηκαν τουλάχιστον τρεις Παλαιστίνιοι και τραυματίστηκαν πολλοί άλλοι.

Από την πλευρά τους οι παλαιστινιακές δυνάμεις ασφαλείας διεξήγαγαν επί εβδομάδες επιχειρήσεις για να ανακτήσουν τον έλεγχο της Τζενίν και των γειτονικών της καταυλισμών προσφύγων, που θεωρούνται προπύργια ένοπλων παλαιστινιακών οργανώσεων.

Στο μεταξύ το βράδυ της Δευτέρας προς Τρίτη Ισραηλινοί έποικοι επιτέθηκαν στα χωριά αλ Φουντούκ και Τζινσαφούτ, στη Δυτική Όχθη.

Σύμφωνα με το παλαιστινιακό υπουργείο Εξωτερικών, περίπου 50 «τρομοκράτες, μασκοφόροι έποικοι» έκαψαν αυτοκίνητα, κατοικίες και καταστήματα. Συνολικά 21 άνθρωποι τραυματίστηκαν και όλα αυτά, όπως κατήγγειλε το υπουργείο, «υπό την εποπτεία και την προστασία του ισραηλινού στρατού και πολιτικών αξιωματούχων».

Αργά χθες, Δευτέρα, το βράδυ ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι «σταμάτησε ταραχές» στα περίχωρα του αλ Φουντούκ, διευκρινίζοντας ότι οι στρατιωτικές αρχές θα πρέπει «να διεξαγάγουν έρευνα» για τα περιστατικά αυτά.

Νωρίτερα τον Ιανουάριο, τρεις Ισραηλινοί σκοτώθηκαν σε περιστατικό με πυροβολισμούς στην περιοχή του αλ Φουντούκ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.