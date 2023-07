Βρετανός υπουργός: Θα πάω διακοπές στην Ελλάδα την επόμενη εβδομάδα

Ο βρετανός υπουργός στέγασης και υπουργός διακρατικών σχέσεων Μάικλ Γκόουβ, ρωτήθηκε αν θα ταξίδευε στην Ελλάδα που βρίσκονται υπό πύρινο κλοιό και απάντησε ότι σχεδιάζει να έρθει στη χώρα μας την επόμενη εβδομάδα και συγκεκριμένα στην Εύβοια.

«Θα πηγαίνατε αυτή τη στιγμή;» τον ρωτά η δημοσιογράφος και ο κ. Γκόουβ απαντά: «Ναι, σχεδιάζω να πάω στην Ελλάδα την επόμενη εβδομάδα». «Θα πάτε σε ένα από αυτά τα νησιά; Δεν ανησυχείτε;» τον ξαναρωτά και εκείνος απαντά: «Φυσικά, θέλω να εξασφαλίσω ότι σαν κυβέρνηση κάνουμε ότι μπορούμε για να βοηθήσουμε την Ελλάδα και τους βρετανούς τουρίστες που βρίσκονται εκεί, αλλά όχι, δεν ανησυχώ».

«Θα πάτε στη Ρόδο ή στην Σαντορίνη;» είναι η επόμενη ερώτηση της δημοσιογράφου, με τον βρετανό υπουργό να εξηγεί ότι «Όχι, όχι στην Σαντορίνη. Είναι ένα νησί που λέγεται Εύβοια».

