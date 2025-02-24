Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα παρουσιάσει σήμερα «προτάσεις δράσης» στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για να αντιμετωπιστεί η «ρωσική απειλή» στην Ευρώπη και να διασφαλιστεί «βιώσιμη ειρήνη» στην Ουκρανία, εν μέσω ρωσοαμερικανικής προσέγγισης.

Ο Μακρόν έφτασε χθες, Κυριακή, το βράδυ στην Ουάσινγκτον και θα συναντηθεί με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο σήμερα στις 12:00 (τοπική ώρα, 19:00 ώρα Ελλάδας) για μια πρόσωπο με πρόσωπο συνομιλία, ενώ θα ακολουθήσει γεύμα και κοινή συνέντευξη Τύπου των δύο ανδρών στις 15:00.

Τρία χρόνια μετά τη συνάντηση του Γάλλου προέδρου με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, στις 7 Φεβρουαρίου 2022, σε μια ύστατη αλλά και μάταιη προσπάθεια να αποτραπεί η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η σημερινή επίσκεψη του Μακρόν στην Ουάσινγκτον έχει επίσης έναν χαρακτήρα επείγοντος.

Ο Τραμπ προκάλεσε σεισμό στη διεθνή σκηνή όταν ανακοίνωσε ότι θέλει να διαπραγματευθεί μόνος του ένα σχέδιο ειρήνευσης με τον Πούτιν, θέτοντας τον Ρώσο πρόεδρο στο επίκεντρο, ενώ την ίδια ώρα δεν χάνει ευκαιρία να επιτίθεται στον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Οι Ευρωπαίοι φοβούνται ότι αυτό το σχέδιο θα σημάνει την παράδοση του Κιέβου και θα ενθαρρύνει τη Ρωσία να συνεχίσει να απειλεί τις γειτονικές της χώρες, κάποιες από τις οποίες είναι μέλη της ΕΕ.

«Έχουμε μια δύναμη που είναι υπερεξοπλισμένη (…) και η οποία συνεχίζει να υπερεξοπλίζεται. Δεν γνωρίζουμε πού θα σταματήσει σήμερα. Κατά συνέπεια πρέπει να ενεργήσουμε όλοι για να την περιορίσουμε», δήλωσε ο Μακρόν πριν από την αναχώρησή του για την Ουάσινγκτον.

Ο Γάλλος πρόεδρος θα ενεργήσει ως εκπρόσωπος των Ευρωπαίων, αφού την προηγούμενη εβδομάδα είχε συνομιλίες σχεδόν με όλους, περιλαμβανομένου του φιλορώσου Ούγγρου πρωθυπουργού Βίκτορ Ορμπάν.

«Πηγαίνει στην Ουάσινγκτον με προτάσεις δράσης που αντικατοπτρίζουν τα σημεία σύγκλισης τα οποία παρουσιάστηκαν» στη διάρκεια αυτών των συζητήσεων, υπογράμμισε σύμβουλος του Μακρόν.

Αυτό σημαίνει «τη συνέχιση της στήριξης προς την Ουκρανία, την παροχή της απαραίτητης στρατιωτικής βοήθειας, τον σεβασμό στην κυριαρχία της», προκειμένου «να ληφθούν πλήρως υπόψη τα συμφέροντα των Ευρωπαίων», εξήγησε ο ίδιος.

Για να το πετύχει αυτό ο Μακρόν σκοπεύει να πείσει τον Τραμπ ότι η Ρωσία αποτελεί «υπαρξιακή απειλή», ότι ο Πούτιν «δεν θα σεβαστεί» μια εκεχειρία και ότι θα πρέπει να υπάρχουν εγγυήσεις για μια κατάπαυση του πυρός.

Προτού αναχωρήσει για τις ΗΠΑ ο Γάλλος πρόεδρος συνομίλησε με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, ο οποίος αναμένεται την Πέμπτη στην Ουάσινγκτον, προκειμένου να συντονιστούν για το μήνυμα που θα στείλουν στον Αμερικανό πρόεδρο.

Λονδίνο και Παρίσι εργάζονται για την ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής δύναμης στην Ουκρανία, αφού συναφθεί ειρηνευτική συμφωνία, προκειμένου να αποτρέψουν τη Ρωσία να επιτεθεί εκ νέου στη χώρα.

«Η ιδέα είναι να αναπτύξουμε στρατιώτες στη δεύτερη γραμμή και όχι στη γραμμή του μετώπου. Αυτό θα μπορούσε να συνδυαστεί με μια πολυεθνική επιχείρηση, με μονάδες εκτός Ευρώπης», επεσήμανε γαλλική πηγή που έχει γνώση των συζητήσεων.

Ο Γάλλος και ο Βρετανός ηγέτης αναμένεται να ζητήσουν από τον Αμερικανό πρόεδρο «σαφείς εγγυήσεις ασφαλείας» για τις δυνάμεις που θα αναπτυχθούν στην Ουκρανία.

Η κυβέρνηση Τραμπ αποκλείει το ενδεχόμενο να στείλει χερσαίες δυνάμεις στην Ουκρανία, αλλά θα μπορούσε να προσφέρει επιμελητειακή βοήθεια, πλήγματα σε βάθος, πληροφορίες και να δεσμευθεί να απαντήσει σε περίπτωση ρωσική επίθεσης, ελπίζουν οι Ευρωπαίοι.

Ο Μακρόν ελπίζει επίσης να δείξει στον Τραμπ ότι, αν φανεί πολύ υποχωρητικός έναντι της Ρωσίας, ενδέχεται να ενθαρρύνει τον βασικό του αντίπαλο, την Κίνα, να εντείνει τις πιέσεις της στην Ταϊβάν.

Η κυβέρνηση του Ρεπουμπλικάνου μοιάζει να συμφωνεί αυτή τη στιγμή με τη Μόσχα, εκτιμώντας ότι «δεν είναι ρεαλιστικό» η Ουκρανία να ανακτήσει τα εδάφη που έχασε από τη Ρωσία ή να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ.

«Είναι προς το συμφέρον του να συνεργαστεί με τους Ευρωπαίους διότι η Ευρώπη έχει ικανότητα ανάπτυξης, οικονομικές δυνατότητες, (ικανότητα) συνεργασίας με τους Αμερικανούς», θα σημειώσει ο Γάλλος πρόεδρος.

Από την άλλη πρόκειται να προειδοποιήσει τον Τραμπ ότι οι Ευρωπαίοι θα απαντήσουν στην περίπτωση που οι ΗΠΑ επιβάλουν επιπλέον δασμούς στα προϊόντα τους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

