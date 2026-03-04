Βρετανία: Τρεις συλλήψεις για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας

Η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε την Τετάρτη, ότι συνέλαβε τρεις άνδρες με την κατηγορία ότι βοήθησαν την κινεζική υπηρεσία πληροφοριών.

Σύμφωνα με το Reuters, οι συλλήψεις έλαβαν χώρα μετά την έκδοση της νέας προειδοποίησης από τη βρετανική υπηρεσία ασφαλείας σχετικά με προσπάθειες Κινέζων κατασκόπων να συλλέξουν πληροφορίες.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι αξιωματικοί της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας συνέλαβαν έναν 39χρονο άνδρα στο Λονδίνο, έναν 68χρονο, καθώς και έναν 43χρονο άνδρα στην Ουαλία. Όλοι τελούν υπό κράτηση.

Σύμφωνα με τον Guardian, οι συλληφθέντες είχαν «στενούς δεσμούς με το βρετανικό κοινοβούλιο», αφού δύο από αυτούς είναι σύντροφοι πρώην και νυν βουλευτών του Εργατικού Κόμματος.

Ερωτηθείς σχετικά με την αναφορά στο κοινοβούλιο, ο υπουργός Ασφάλειας Νταν Τζάρβις αρνήθηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, επικαλούμενος την εν εξελίξει αστυνομική έρευνα.

Τέλος, σημειώνεται πως δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από το Εργατικό Κόμμα.

