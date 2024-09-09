Το υπουργείο Εξωτερικών της Βρετανίας ανακοίνωσε σήμερα ότι ξεκίνησε τρεις στρατηγικές επαναξιολογήσεις της εξωτερικής πολιτικής του, τονίζοντας ότι θέλει να ενισχύσει τον παγκόσμιο αντίκτυπο της χώρας και θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα αυτών των αναλύσεων μέχρι τα τέλη του έτους.

Οι τρεις επαναξιολογήσεις θα γίνουν από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες που καλούνται να εξετάσουν πώς θα διασφαλιστεί ότι οι διπλωματικές σχέσεις της Βρετανίας της επιτρέπουν να ανταποκριθεί στις γεωπολιτικές αλλαγές, πώς θα αξιοποιηθεί στο έπακρο η χορήγηση αναπτυξιακής βοήθειας που παρέχει η χώρα και πώς θα συνδυαστεί η εξωτερική πολιτική με τις οικονομικές και εμπορικές φιλοδοξίες του Λονδίνου.

«Αυτές οι επαναξιολογήσεις θα μας βοηθήσουν να χαράξουμε τη στρατηγική μας ώστε να εντείνουμε τον παγκόσμιο αντίκτυπο του Ηνωμένου Βασιλείου, να αναπτυχθούμε διεθνώς και να διασφαλίσουμε ότι η ανάπτυξη και η διπλωματία θα βαδίζουν χέρι με χέρι», είπε ο υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιντ Λάμι.

Η κυβέρνηση των Εργατικών είχε δηλώσει πρόσφατα ότι η ειρήνη και η σταθερότητα στη Μέση Ανατολή θα είναι στο άμεσο επίκεντρο της εξωτερικής πολιτικής της. Θέλει επίσης να επανεκκινήσει τις σχέσεις του Λονδίνου με την Ευρωπαϊκή Ένωση ενώ, σε ό,τι αφορά το ΝΑΤΟ, λέει ότι η δέσμευσή της στη Συμμαχία είναι «αταλάντευτη».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

