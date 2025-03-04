Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι θα διακόπτεται η ομοσπονδιακή χρηματοδότηση σε κολέγια και σχολεία που επιτρέπουν «παράνομες» διαδηλώσεις και οι ταραχοποιοί θα φυλακίζονται ή θα απελαύνονται στην χώρα από την οποία προέρχονται.

«Αμερικανοί φοιτητές θα αποβάλλονται οριστικά ή, ανάλογα με το έγκλημα, θα συλλαμβάνονται», είπε ο Τραμπ στο Truth Social, στρέφοντας τώρα την προσοχή του να αναστατώσει το εκπαιδευτικό σύστημα.

Ο Ρεπουμπλικανός δεν διευκρίνισε για ποιες διαδηλώσεις αναφέρεται.

Πέρυσι, πολλές αμερικανικές πανεπιστημιουπόλεις βίωσαν φιλοπαλαιστινιακές κινητοποιήσεις, τις οποίες είχε καταγγείλει έντονα ο Τραμπ στην προεκλογική του εκστρατεία.

Η αμερικανική κυβέρνηση εξέτασε επίσης χθες τη λήξη συμβάσεων αξίας άνω των 50 εκατομμυρίων δολαρίων με το διάσημο Πανεπιστήμιο της Κολούμπια της Νέας Υόρκης, κατηγορώντας το ότι δεν προστατεύει τους Εβραίους φοιτητές του.

Η υπουργός Παιδείας των ΗΠΑ επέκρινε την «προφανή ανικανότητα του Πανεπιστημίου Κολούμπια να τηρήσει την ευθύνη του σε αυτή τη θεμελιώδη συμφωνία», και είπε ότι «αυτό εγείρει πολύ σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την ικανότητά του να συνεχίσει να συνεργάζεται με την κυβέρνηση των ΗΠΑ».

Ο δισεκατομμυριούχος πρόεδρος έχει δηλώσει ξεκάθαρα την πρόθεσή του να αναθεωρήσει το αμερικανικό εκπαιδευτικό σύστημα, κόβοντας κάθε βοήθεια της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, αφήνοντας την ευθύνη στις πολιτείες, που έχουν ήδη τις περισσότερες εξουσίες στο εκπαιδευτικό σύστημα.

Σε μια περίοδο που ορισμένες συντηρητικές νότιες πολιτείες περιορίζουν εκπαιδευτικό υλικό που είναι αφιερωμένο στον ρατσισμό ή τη σεξουαλικότητα, για παράδειγμα, ο Τραμπ έχει διατυπώσει μάλιστα την πρόθεσή του να καταργήσει εντελώς το ομοσπονδιακό υπουργείο Παιδείας.

Στο μεταξύ, έχει διορίσει ως υπουργό την Λίντα Μακμάν πρώην επικεφαλής της κορυφαίας εταιρείας πάλης στη χώρα, στην οποία έχει αναθέσει την αποστολή «να μείνει στο τέλος άνεργη», καταργώντας δηλαδή το υπουργείο Παιδείας.

Το εκπαιδευτικό σύστημα είναι σε μεγάλο βαθμό αποκεντρωμένο στις ΗΠΑ, αλλά η ομοσπονδιακή κυβέρνηση διατηρεί σημαντική επιρροή μέσω των κονδυλίων που διαθέτει, ιδιαίτερα για σχολεία που βρίσκονται σε φτωχές περιοχές ή για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει ήδη τερματίσει πολλούς τύπους χρηματοδότησης για σχολεία, ως μέρος των πρωτοβουλιών του που στοχεύουν τρανς άτομα ή τις πολιτικές για τη διαφορετικότητα.

Η εκπαίδευση είναι ένα βασικό πεδίο μάχης για τους Αμερικανούς συντηρητικούς, οι οποίοι κατηγορούν τα σχολεία για "κατήχηση" «woke» ιδεών, ένας υποτιμητικός όρος για προοδευτικές απόψεις για τη σεξουαλικότητα και τη φυλή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.