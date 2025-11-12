Το BBC πρέπει να «τακτοποιήσει τα του οίκου του» όταν συμβαίνουν λάθη, δήλωσε σήμερα, Τετάρτη ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ μετά το σάλο που ξέσπασε με τον μονταρισμένο βίντεο ομιλίας του Ντόναλντ Τραμπ που είχε και ως συνέπεια να παραιτηθούν δύο υψηλόβαθμα στελέχη του λόγω κατηγοριών για μεροληψία.

Ο Στάρμερ πρόσθεσε, ωστόσο, ότι υποστηρίζει ένα ισχυρό και ανεξάρτητο BBC, λέγοντας ότι τα επιχειρήματα υπέρ της αμεροληψίας είναι «ισχυρότερα από ποτέ» σε μια εποχή παραπληροφόρησης.

Παράλληλα, ο Βρετανός πρωθυπουργός υποστήριξε ότι συμφωνεί ότι η προηγούμενη κυβέρνηση υπονόμευσε το BBC. «Υπονόμευσαν σχεδόν τα πάντα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.