«Θέσατε πρώτο το εθνικό συμφέρον», γράφει η Τρας στην επιστολή της προς τον παραιτηθέντα υπουργό Οικονομικών

Η πρωθυπουργός της Βρετανίας Λιζ Τρας δήλωσε σήμερα πως ο Κουάζι Κουάρτενγκ έθεσε πρώτο το εθνικό συμφέρον παραιτούμενος από υπουργός Οικονομικών έπειτα από λιγότερο από έξι εβδομάδες στον θώκο έπειτα από αίτημα της πρωθυπουργού Λιζ Τραζ.

"Εκτιμώ βαθιά την απόφαση που λάβατε σήμερα. Θέσατε πρώτο το εθνικό συμφέρον", ανέφερε η Τρας σε μια επιστολή προς τον Κουάρτενγκ. "Γνωρίζω ότι θα συνεχίσετε να υποστηρίζετε την αποστολή που μοιραζόμαστε για χαμηλή φορολογία, υψηλούς μισθούς, οικονομία μεγάλης ανάπτυξης", ανέφερε στην επιστολή της προς τον Κουάρτενγκ.

Liz Truss resignation letter to Kwasi Kwarteng



She says he has 'put the national interest first' and that she 'deeply respects' his decision to step down



