Ο Τζέρεμι Χαντ, νέος υπουργός Οικονομικών της Βρετανίας

Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών Τζέρεμι Χαντ ορίσθηκε νέος υπουργός Οικονομικών του Ηνωμένου Βασιλείου μετά τον εξαναγκασμό σε παραίτηση του Κουάζι Κουάρτενγκ εν μέσω οικονομικής και πολιτικής κρίσης, ανακοίνωσε η Ντάουνινγκ Στριτ.

Πρώην υπουργός Εξωτερικών και Υγείας, ο Τζέρεμι Χαντ, 55 ετών, υπήρξε υποψήφιος για την διαδοχή του Μπόρις Τζόνσον στην ηγεσία των Τόρις και την πρωθυπουργία, πριν προσχωρήσει στο στρατόπεδο του Ρίσι Σουνάκ στην αναμέτρησή του με την σημερινή πρωθυπουργό Λιζ Τρας.

The Rt Hon Jeremy Hunt MP @Jeremy_Hunt has been appointed Chancellor of the Exchequer @HMTreasury. pic.twitter.com/bldKWr3crG