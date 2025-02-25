Αντόνιο Κόστα: Συγκαλεί αύριο τηλεδιάσκεψη μεταξύ των 27 Ευρωπαίων ηγετών

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα ανακοίνωσε ότι συγκαλεί αύριο, Τετάρτη, τηλεδιάσκεψη μεταξύ των 27 Ευρωπαίων ηγετών, προκειμένου να γίνει απολογισμός της συνάντησης μεταξύ του Γάλλου Προέδρου και του Αμερικανού ομολόγου του στην Ουάσινγκτον, με επίκεντρο την Ουκρανία.

«Για να προετοιμάσουμε το έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 6ης Μαρτίου, οργανώνω μια τηλεδιάσκεψη μεταξύ των μελών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αύριο το πρωί, για να ενημερωθούμε από τον Γάλλο Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν σχετικά με την πρόσφατη επίσκεψή του στην Ουάσιγκτον», ανακοίνωσε μέσω του «Χ», ο Αντόνιο Κόστα.

Η έκτακτη Σύνοδος Κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών στις 6 Μαρτίου, θα πραγματοποιηθεί σε μια «καθοριστική στιγμή για την Ουκρανία και την ευρωπαϊκή ασφάλεια», όπως είχε τονίσει ο Αντόνιο Κόστα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

