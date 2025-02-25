Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατήργησε μια οδηγία του προκατόχου του Τζο Μπάιντεν, η οποία έδινε εντολή στην αμερικανική κυβέρνηση να ενημερώνει με εκθέσεις της το Κογκρέσο σχετικά με τη χρήση αμερικανικών όπλων από άλλες χώρες, με σκοπό να διασφαλίζεται ότι αμερικανικά όπλα δεν χρησιμοποιούνται κατά παράβαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, ανέφεραν πηγές και δημοσιεύματα.

Η οδηγία, γνωστή ως NSM-20 (National Security Memorandum-20) υιοθετήθηκε τον Φεβρουάριο του 2024 από τον Μπάιντεν εν μέσω επικρίσεων και πιέσεων Δημοκρατικών βουλευτών αναφορικά με τη χρήση αμερικανικών βομβών από το Ισραήλ στον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.

Η ντιρεκτίβα ζητούσε από χώρες που λαμβάνουν στρατιωτική βοήθεια από τις ΗΠΑ να παρέχουν «αξιόπιστες» εγγυήσεις ότι σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Σε έκθεση που συνέταξε τον Μάιο του 2024, η κυβέρνηση Μπάιντεν ανέφερε ότι το Ισραήλ ενδέχεται να παραβίασε το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, αλλά ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι δεν ήταν σε θέση να εντοπίσουν συγκεκριμένες περιπτώσεις παραβιάσεων που έβλαψαν αμάχους λόγω του χάους που επικρατούσε λόγω πολέμου. Η αποστολή όπλων στο Ισραήλ δεν σταμάτησε.

Αν και είναι «λογικό να πιστεύουμε» ότι το Ισραήλ χρησιμοποίησε όπλα με τρόπο ασύμβατο προς το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και συνεπώς με το αμερικανικό δίκαιο, οι ΗΠΑ δεν μπόρεσαν να καταλήξουν σε οριστικά «συμπεράσματα» σε αυτό το στάδιο λόγω έλλειψης επαρκών πληροφοριών, υπογραμμιζόταν στην έκθεση.

Σε αυτήν εξετάζονταν, επίσης, αποστολές όπλων στην Κολομβία, το Ιράκ, την Κένυα, τη Νιγηρία, τη Σομαλία και την Ουκρανία.

Η Washington Post επικαλέστηκε εντολή του συμβούλου εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου Μάικλ Βαλτς στις 21 Φεβρουαρίου για την κατάργηση της NSM-20.

Η κατάργηση της οδηγίας χαιρετίστηκε ως «εξαιρετική είδηση» από τον Ρεπουμπλικανό γερουσιαστή Τζιμ Ρις, πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων. Ο ίδιος κατέκρινε την έκθεση του Μαΐου του 2024, υποστηρίζοντας ότι προοριζόταν μόνο για να ικανοποιήσει «την προοδευτική αριστερά» και «να φέρει σε δύσκολη θέση το σύμμαχό μας, Ισραήλ» και «εν τέλει μείωσε την ασφάλεια των ΗΠΑ και των συμμάχων της», προσθέτοντας ότι πλέον «η Αμερική επέστρεψε».

Ο γερουσιαστής Κρις Βαν Χόλεν από το Μέριλαντ, βασικός υποστηρικτής της επίβλεψης από το Κογκρέσο των πωλήσεων αμερικανικών όπλων, δήλωσε ότι η απόφαση για ανάκληση της οδηγίας είναι «ντροπιαστική». «Αυτό αποτελεί ζημία στην εθνική μας ασφάλεια, στα παγκόσμια ανθρώπινα δικαιώματα και στη θέση μας σε όλο τον κόσμο», είπε ο Βαν Χόλεν σε ανακοίνωσή του.

«Το μόνο πράγμα που κάνει η κυβέρνηση Τραμπ με την ακύρωση της NSM-20 είναι να δίνει σήμα σε εταίρους της Αμερικής ότι η κυβέρνηση απλά δεν ενδιαφέρεται πώς χρησιμοποιούνται τα αμερικανικά όπλα», δήλωσε στη Washington Post ο Κρίστοφερ Λε Μον, αξιωματούχος ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ επί προεδρίας Μπάιντεν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

