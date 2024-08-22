Φορτηγό που μετέφερε μεθαμφεταμίνη αξίας άνω των 5 εκατομμυρίων δολαρίων εντός ψεύτικων καρπουζιών στα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού δεν κατάφερε να ξεγελάσει τους αξιωματούχους της συνοριοφυλακής των ΗΠΑ, σύμφωνα με το BBC.

Τα ναρκωτικά βρίσκονταν εντός περιτυλίγματος που παρέπεμπε σε καρπούζι με στόχο να παραπλανήσει τις αρχές. Μάλιστα, τα ψεύτικα καρπούζια που ήταν γεμάτα με ναρκωτικά είχαν τοποθετηθεί πλάι σε αληθινά καρπούζια, προκείμενου να μπερδέψουν.

Περισσότεροι από δύο τόνοι μεθαμφιταμίνης σε 1.220 καρπούζια, κατασχέθηκαν από τις αρχές.

Ναρκωτικά μέχρι και σε τυρί Gouda

Το καμουφλάρισμα ναρκωτικών με τρόπο που να μοιάζουν σε φρούτα ή γενικά σε τρόφιμα είναι ένας συνηθισμένος τρόπος διακίνησης των παράνομων ουσιών πέρα ​​από τα σύνορα.

Οι αρχές έχουν κατασχέσει ναρκωτικά μέσα σε μπανάνες, σε αβοκάντο μέχρι και σε τυρί Gouda.

Η κατάσχεση των εν λόγω καρπουζιών έγινε μια εβδομάδα αφότου αξιωματούχοι της συνοριοφυλακής των ΗΠΑ ανακάλυψαν σχεδόν 300 κιλά μεθαμφεταμίνης σε ένα φορτίο σέλινου.

Και οι δύο αποστολές ανήλθαν σε συνολική αξία 6 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με το CBS News, τον εταίρο του BBC στις ΗΠΑ.

